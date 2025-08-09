Video: Pánico se desata en el Times Square de Nueva York durante balacera que dejó tres heridos

Internacional

Video: Pánico se desata en el Times Square de Nueva York durante balacera que dejó tres heridos

Presunto tirador está bajo custodia de la Policía, que investiga hecho criminal en uno de los sitios más céntricos del estado.

Captura de video de visitantes corriendo tras el ataque a balazos en el Times Square, de Nueva York. (Foto: @pisklauren/X)

Un video publicado en las redes sociales muestra el pánico tras un tiroteo ocurrido la madrugada de este sábado en el famoso Times Square de Nueva York.

Al menos tres heridos y un sospechoso detenido, un adolescente de 17 años, dejó la balacera, que desató el caos en uno de los principales puntos turísticos de la ciudad.

El incidente, por una presunta disputa verbal, comenzó a las 1.20 horas locales en el cruce de la calle 44 y la séptima avenida, donde resultaron lesionados una mujer de 18 años, y dos hombres de 19 y 65 años, según reportó el Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) a la prensa local.

El presunto tirador, un joven de 17 años, está bajo custodia de la Policía mientras la investigación continúa, de la que aún no hay más detalles, mientras que los heridos se mantienen en condición estable.

Los disparos provocaron que cientos de personas en el área, en su mayoría turistas, huyesen del lugar, según videos compartidos en redes sociales por testigos.

El tiroteo ocurrió casi dos semanas después del que dejó cuatro muertos, incluyendo un policía, en Manhattan, donde el tirador Shane Tamura, quien se suicidó, disparó en un rascacielos que es sede de empresas como el gigante de inversiones Blackstone y las oficinas de la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL, en inglés).

Pese a estos incidentes, NYPD aseguró el lunes pasado que Nueva York tuvo el menor número de tiroteos en la historia en los primeros siete meses del 2025, con 412 incidentes y 489 víctimas, con una caída interanual de 26.4% en los asesinatos.

ESCRITO POR:

William Oliva

Periodista de Prensa Libre especializado en Actualidad Internacional y Periodismo Digital con 15 años de experiencia.

Lee más artículos de William Oliva

Redacción EFE

Lee más artículos de Redacción EFE

ARCHIVADO EN:

EEUU Nueva York Times Square Violencia 
