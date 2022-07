Video: Pasajeros graban cómo el tren de aterrizaje de un avión se incendia en el Aeropuerto de Atlanta

Las autoridades indicaron que el motivo por el que el tren de aterrizaje se incendió fue debido a un sobrecalentamiento de los frenos al momento en que el avión aterrizó en el Aeropuerto.

La reacción de los bomberos permitió la evacuación de todos los pasajeros y la tripulación del avión, evitando cualquier daño; además, que el incidente no afectó el transcurso de otros vuelos.

“El vuelo 383 de Spirit de Tampa a Atlanta aterrizó de manera segura en el Aeropuerto Internacional de Atlanta y, al aterrizar, uno de los frenos se sobrecalentó. La aeronave fue remolcada hasta la puerta de embarque donde los huéspedes desembarcaron de manera segura y sin lesiones“, indicó en un comunicado la aerolínea Spirit.

También mencionó que el avión estará fuera de servicio de manera temporal y se realizarán trabajos de mantenimiento.

🚨At 925 am today, brakes in the landing gear of @SpiritAirlines flight 383 from Tampa ignited. @ATLFireRescue put out the fire and the aircraft was towed to gate D2 where passengers disembarked. There were no injuries reported and operations have not been impacted.

— Atlanta Airport (@ATLairport) July 10, 2022