Video: Steven Seagal regala un sable samurái a Maduro y este le muestra sus habilidades

El actor y productor estadounidense Steven Seagal entregó una espada samurái al presidente venezolano Nicolás Maduro, durante una visita al palacio de gobierno en Caracas transmitida el martes por la televisión estatal.

Vestido de negro y con el rostro al descubierto, el actor, especialista en artes marciales, entregó la ‘katana’ al mandatario que llevaba mascarilla.

Maduro posó con la espada con diferentes actitudes de combate.

Seagal, que tiene desde 2006 la nacionalidad rusa y es un férreo defensor del presidente Vladimir Putin, visitó Venezuela en calidad de representante especial del ministerio de Exteriores de Rusia.

Maduro fue reelegido en 2018 tras unas elecciones que fueron boicoteadas por la oposición, y rechazadas por Estados Unidos y varios países europeos y latinoamericanos, que pasaron a reconocer al líder opositor Juan Guaidó como presidente encargado.

