Video | Tiroteo en California deja, al menos, seis muertos y nueve heridos

En un tuit previo, poco después de las 4 de la mañana, las autoridades habían llamado a evitar el área de los hechos, “ya que permanecerá una gran presencia policial y la escena permanece activa”.

El tiroteo ocurrió en el centro de Sacramento -capital del estado de California, en la costa oeste de Estados Unidos- que tiene muchos bares y restaurantes.

ADVISORY: 9th St to 13th St is closed between L St & J St as officers investigate a shooting with multiple victims. Conditions unknown at this time. Please avoid the area as a large police presence will remain and the scene remains active. Please follow this thread for updates. pic.twitter.com/lGhUJCnLWe

— Sacramento Police (@SacPolice) April 3, 2022