Videos: llamas consumen hospital para pacientes con covid-19 en Macedonia del Norte y se reportan varias muertes

“Una explosión provocó un incendio. El incendio fue apagado, pero numerosas vidas se perdieron”, lamentó el jefe de gobierno.

Según el ministro de Salud, Venko Filipice, el siniestro dejó 10 muertos.

“Por el momento, 10 personas fueron confirmadas como muertas pero el número podría subir”, escribió Filipice en Twitter.

El incendio estalló en la unidad de covid-19 del centro hospitalario de Tetovo, en momentos que la exrepública yugoslava celebraba el 30 aniversario de su independencia con festividades en la capital Skopje, como un desfile militar y un concierto de la filarmónica nacional.

No se conoce lo que provocó la explosión. Cinco magistrados de la fiscalía llegaron al sitio para intentar determinar las causas de la tragedia.

En las redes fueron compartidos videos del siniestro.

A fire at a hospital in northern #Macedonia has killed at least 10 Covid patients. #Covid_19 #NorthMacedonia pic.twitter.com/dv9R7FZU7U

A few moments ago there was an explosion at the modular #Covid_19 hospital in City of #Tetovo, #NorthMacedonia

There are also reports of casualties on patients and medical staff. The modular hospital was completely burnt down, while the fire is still active in some parts.. pic.twitter.com/bRicvLcMSB

— Abdylvehab (@abdylvehab) September 8, 2021