Videos muestran cómo una barcaza choca contra un crucero con 129 personas a bordo en Luisiana y lo deja semihundido

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Videos muestran cómo una barcaza choca contra un crucero con 129 personas a bordo en Luisiana y lo deja semihundido

Una barcaza impacta un crucero con 129 personas en el río Misisipi y lo deja semihundido en Luisiana

EFE

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Foto de referencia. Un crucero fluvial que transportaba a 129 personas fue impactado por una barcaza en el río Misisipi, cerca de Nueva Orleans, Luisiana. (Foto Prensa Libre: Shutterstock)

Foto de referencia. Un crucero fluvial que transportaba a 129 personas fue impactado por una barcaza en el río Misisipi, cerca de Nueva Orleans, Luisiana. (Foto Prensa Libre: Shutterstock)

Una barcaza chocó este viernes contra un crucero que transportaba a 129 personas en el río Misisipi, a la altura de Nueva Orleans (Luisiana, EE.UU.), sin que por el momento se haya informado de víctimas.

Las autoridades de Nueva Orlenas informaron de que los equipos de emergencia “están respondiendo a una colisión de embarcaciones cerca del puerto de Nueva Orleans“, pero no desvelaron más detalles.

La portavoz del puerto de Nueva Orleans, Kimberly Curth, afirmó que el accidente tuvo lugar cuando un barco tipo crucero con hasta 129 personas a bordo fue embestido por una barcaza en el río Misisipi.

Varios pasajeros del crucero fluvial, identificado como el American Heritage, de la compañía American Cruise Lines, ya han sido rescatados, según informó el equipo de comunicación de la alcaldesa de Nueva Orleans, Helena Moreno, al medio local WVUE.

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El barco se hallaba atracado en el puerto para descargar a sus pasajeros cuando fue impactado.

Imágenes difundidas en redes sociales muestran al crucero volcado de costado y semihundido tras la colisión, mientras varios remolcadores acuden a contener la embarcación cerca de uno de los puentes que cruzan el Misisipi.

Imágenes de la emergencia

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