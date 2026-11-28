Un terremoto de magnitud 5 sacudió este sábado 28 de noviembre el sur de California, según reportó el Servicio Geológico de Estados Unidos, sin que se haya informado de daños de importancia ni se haya activado una alerta por tsunami.

El temblor quedó grabado en varias cámaras de video. Se produjo a las 9.30 horas (hora local), 17.30 GMT, y tuvo su epicentro frente a la costa de la localidad de Manhattan Beach, unos 30 kilómetros al sur de Los Ángeles. Según información oficial, le han seguido varias réplicas más débiles.

El hipocentro se situó a unos 12.2 kilómetros de profundidad y, aunque el sismo se sintió en una amplia zona de la región, una de las más pobladas del país, los medios locales no han reportado daños importantes por el momento.

Los videos difundidos en redes sociales muestran ventanales dañados en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles (LAX), así como personas que corren al sentir el fuerte movimiento.

El temblor de este sábado ha sido el más reciente de una serie de sismos de menor magnitud que han afectado a la región en las últimas semanas.

Según el Servicio Geológico de Estados Unidos, cerca del epicentro se percibió un sacudimiento "moderado", el cual, por lo general, puede provocar la rotura de ventanas o vajillas, así como el vuelco de objetos inestables.

Um terremoto de magnitude 5 atingiu neste sábado (28) a costa dos EUA, em Los Angeles. O epicentro do tremor ocorreu a cinco quilômetros a sudoeste de Manhattan Beach, segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS). https://t.co/adRjt1Bfm8 — Popular News (@PopularNewsBR) November 28, 2026

🚨 LAX GLASS SHATTERED Video from LAX Terminal 7 shows big windows with JAGGED holes and glass all over the floor after this morning's magnitude 5.0 earthquake off Manhattan Beach. The woman filming says the quake hit while she was at the airport. "Look at the glass. It's broken." According to the LA Times, it's the biggest quake to hit the LA and Orange County area in 12 years. So far there are no reports of injuries. Thank God. Be ready for aftershocks, California. https://t.co/enyHEUwEhq — Gunther Eagleman™ (@GuntherEagleman) November 28, 2026

#Atención #Mundo 🚨 Un sismo de magnitud 5.0 se registró durante la mañana de este sábado 28 de noviembre en Los Ángeles, California. Videos de cámaras de seguridad registraron el movimiento telúrico que se registró a las 9:30 hora local (12:30 pm hora Colombia). Las autoridades en los Estados Unidos informaron que están trabajando a toda marcha para verificar cualquier impacto o daño que haya podido causar el terremoto. Mientras tanto, el Centro Nacional de Alerta de Tsunamis dijo que no existe riesgo de que se produzca uno. — Soy Charles Niño ® (@charlessradio) November 28, 2026