Videos: Racha de accidentes aéreos sacude el mundo

Una oleada de accidentes aéreos se han registrado en varias partes del mundo en las últimas horas y los últimos días.

El accidente aéreo en Corea del Sur es el más letal, dejando al menos 179 víctimas mortales hasta el momento.

El vuelo 7C2216 de la aerolínea surcoreana Jeju Air estalló tras aterrizar y salirse de la pista este fin de semana en el aeropuerto de Muan (suroeste) dejando solo dos supervivientes, lo que supone el peor siniestro de la aviación civil acaecido jamás en suelo surcoreano.

De acuerdo con reportes preliminares, la tragedia ocurrió cuando varios pájaros colisionaron contra la aeronave.

Este sábado, los pasajeros de un vuelo de KLM vivieron momentos de terror cuando la aeronave se salió de la pista en el aeropuerto Torp Sandefjord de Oslo, Noruega.

De acuerdo con las autoridades, las malas condiciones del clima fueron la causa del incidente, que no causó víctimas mortales, aunque desató el pánico.

Year 2000 built KLM Boeing 737-8K2 aircraft (PH-BXM) made an emergency landing resulting a Runway excursion on Runway 18 of Oslo Sandefjord-Torp Airport (TRF), Norway, due to a malfunction to its hydraulic system.



The incident took shape just after take-off , at around 4900ft.…