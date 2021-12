Videos: Retrasos en vuelos en el aeropuerto de Miami enfurece a pasajeros y terminan a golpes con la Policía

También puede leer Avioneta desciende a la pista del aeropuerto La Aurora sin tren de aterrizaje y esto dijo Aeronáutica Civil

Serranopaca al parecer había expresado quejas vinculadas a un vuelo con destino a República Dominicana y cuando los oficiales intentaron calmarlo éste se negó a abandonar el pequeño vehículo, cuya llave había roto.

Pasajero “revoltoso”

La resistencia por parte del “pasajero revoltoso” derivó en un forcejeo con los agentes que escaló a una trifulca, según informó el canal NBC 6.

Las imágenes en video obtenidas por la plataforma Only in Dade muestra a una multitud empujando a un agente que tenía sujetado a una persona, ante lo que se ve obligado a soltarla, para luego empuñar lo que parece ser un arma y apuntar hacia las personas mientras pide refuerzos por radio.

Si bien no se produjeron heridos de gravedad, los bomberos tuvieron que atender a un agente que había sido mordido por Serranopaca, residente de Kissimmee, Florida, mientras que Yañez Suárez, de Odessa, Texas, fue arrestado por forcejear con los oficiales que querían detener al “pasajero revoltoso”.

Ambos fueron detenidos con cargos de agresión a un oficial de policía, resistir a un oficial con violencia e incitar a la revuelta, entre otros.

Autoridades del aeropuerto señalaron que como en otros aeródromos del país este año se está registrando un alto número de pasajeros en esta temporada festiva, lo que está yendo de la mano con “un aumento récord en todo el país de mal comportamiento”, como el incidente ocurrido en Miami, según una nota publicada en Los Ángeles Times.

VIDEOS: Usuarios compartieron en las redes sociales la trifulca en el aeropuerto de Miami

NEW 🚨 Two arrested after fight breaks out and officer pulls out his gun at Miami international airport pic.twitter.com/L75vLSxJSW — Insider Paper (@TheInsiderPaper) December 21, 2021

UPDATE: New video appears to show the start of last night’s Miami International Airport brawl with passengers and a @MiamiDadePD officer inside @iflymia Terminal H #BecauseMiami via @fox_sheldon pic.twitter.com/5FmhAXMi7D — Billy Corben (@BillyCorben) December 21, 2021