Vivian, amiga de Valeria Márquez, habla sobre qué pasó el día del asesinato de la influencer

Casi un mes después del asesinato de la influencer Valeria Márquez, ocurrido el 13 de mayo en Zapopan, Jalisco, su amiga Vivian de la Torre decidió romper el silencio que había mantenido desde el suceso.

En una entrevista concedida al canal de YouTube Mafian TV, conducido por Fabián Pasos, la joven relató por primera vez su versión de los hechos y se deslindó de cualquier participación en el crimen que conmocionó a las redes sociales.

De la Torre recordó que conoció a Valeria Márquez desde la adolescencia, aproximadamente cuando ella tenía 14 años y Valeria 15, y forjaron una amistad que perduró hasta el último día de vida de la creadora de contenido.

Durante la entrevista, visiblemente afectada y con lágrimas en los ojos, Vivian describió la relación que mantenían y desmintió las especulaciones sobre un supuesto romance entre ambas.

“Es totalmente falso, nunca estuve enamorada de ella ni ella estuvo enamorada de mí. Simplemente teníamos una amistad muy bonita, muy cercana. Mi manera de demostrar el amor es con regalos, estando ahí para ella”, declaró.

El día del crimen

El 13 de mayo de 2025, mientras Valeria Márquez realizaba una transmisión en vivo desde su salón de belleza Blossom The Beauty Lounge, Vivian se encontraba en su casa siguiendo el live de su amiga. Lo que comenzó como una tarde normal se convirtió en una pesadilla que aún la persigue.

“Hice el acercamiento al en vivo para que me lo mostrara en cámara grande. Y fue cuando ya la vi que ya estaba con su cabello como cubierto de lado. No entendí qué había pasado hasta que vi que se empezó a, literal, a caer a la mesa”, relató De la Torre con la voz entrecortada cuando Pasos le preguntó por el día del asesinato de Valeria.

Inicialmente, Vivian pensó que lo que estaba presenciando formaba parte de una broma o sorpresa relacionada con los regalos que había enviado a su amiga ese mismo día: una bebida de Starbucks y un peluche en forma de cerdito. “Llegué a pensar que le habían lanzado como estas pistolitas de confeti o así, porque vi como que se agachó y se fue a un lado”, explicó.

La confusión duró solo segundos. Al darse cuenta de la gravedad de la situación, Vivian actuó con rapidez: “Me preocupé muchísimo, le marqué a sus tíos y les dije que creo que le había pasado algo. ‘Márcale a Valeria, creo que le pasó algo, creo que la balacearon por lo que estoy leyendo’”.

La tiktoker Valeria Márquez captada minutos antes del ataque armado en el que perdió la vida en México. (Foto Prensa Libre: Redes sociales)

El misterioso regalo que precedió al crimen

Uno de los aspectos más inquietantes del caso es el regalo que Valeria esperaba recibir momentos antes de ser asesinada. Según el testimonio de Vivian, su amiga mostraba gran expectativa por un obsequio que le sería entregado, y había llegado a especular que podría tratarse de un costoso anillo de rubí valorado en 32 mil pesos mexicanos (aproximadamente Q13,000) que había visto en una joyería de Guadalajara.

“Tenía mucha curiosidad de saber qué era lo que le iban a regalar, porque normalmente los regalos que le mandaban siempre se los dejaban en el momento. Yo pensé en un anillo que ella quería”, explicó Vivian, quien desconoce la identidad del remitente de ese misterioso presente.

La amiga de Valeria también explicó por qué cree que la influencer silenció la transmisión cuando llegó el supuesto repartidor: “Porque no quería, en dado caso, que supieran el nombre de esa persona” que le había enviado el regalo.

Señalamientos y acusaciones sin fundamento

Desde el momento en que el video del asesinato se viralizó en redes sociales, Vivian de la Torre se convirtió en blanco de especulaciones y acusaciones por parte de usuarios que la señalaron como posible responsable del crimen. Las sospechas se intensificaron debido a su cercanía con la víctima y a algunos comentarios que interpretaron como “sospechosos”.

Sin embargo, durante la entrevista, Vivian mantuvo una postura firme ante estas acusaciones: “No tengo miedo porque yo no soy culpable y la verdad siempre sale a la luz. A quienes me culpan les deseo mucha luz para que no estén afectando la vida de las personas con base en mentiras”.

La joven también aclaró que, contrario a lo que algunos especularon, ella y Valeria nunca tuvieron conflictos por hombres, ya que sus gustos eran completamente diferentes: “A ella le gustaba lo rancherito (…) y a mí más morenos o tipo con flow de calle”.

Durante la entrevista, Vivian también reveló detalles sobre el estilo de vida que ambas llevaban durante su juventud y que habían retomado en las semanas previas al asesinato. Confesó que, cuando eran menores de edad, pasaban las noches en discotecas.

“Al momento del asesinato de Valeria Márquez, ella se encontraba cruda, pues llevaban un mes entero yendo de fiesta en fiesta”, admitió Vivian, aunque aclaró que este estilo de vida no las vinculaba con personas peligrosas.

Vivian también se refirió a Erika, la empleada del salón que estuvo presente durante el ataque y quien terminó la transmisión en vivo segundos después del asesinato.

Aunque pidió que no la juzgaran sin pruebas, instó a que declare si tiene información relevante: “Si ella sabe que es la realidad, que vaya y declare. Si en realidad quiere ayudar, que vaya a declarar lo que vio, que no titubee, que no tenga miedo”.

Las investigaciones continúan

Mientras la Fiscalía del Estado de Jalisco continúa con las investigaciones del caso, Vivian de la Torre mantiene la esperanza de que la verdad salga a la luz. “Estoy con cero miedo a lo que pueda pasar porque sé que no tuve nada que ver”, reiteró durante la entrevista.