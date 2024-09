Türk comentó que tales libertades son importantes para un debate crítico que exponga lo mejor de las sociedades, así como encontrar soluciones a los problemas más urgentes.

Como es costumbre al iniciarse cada periodo de sesiones de este órgano, Türk presentó un balance de la situación de los derechos humanos en el mundo y de las situaciones más preocupantes, entre las que sacó a relucir los casos de Venezuela y Nicaragua, sumidos en profundas crisis políticas y socioeconómicas.

El comisionado en derechos humanos enumeró ejemplos como la detención de periodistas en Azerbaiyán; los arrestos, detenciones y acoso a opositores políticos en Malí, Uganda y Venezuela; también las capturas contra opositores y activistas en Túnez; la persecución en Nicaragua; y la represión en Vietnam. Türk mencionó que en China se continúa imponiendo restricciones al espacio cívico en nombre de la seguridad nacional y la estabilidad social.

Por otra parte, denunció la toma de control por parte de poderosos actores políticos y económicos de instituciones que, por definición, deberían ser totalmente independientes, como el poder judicial o los organismos electorales. Türk calificó la captura del Estado como el abuso de poder que desencadena en graves consecuencias para los derechos humanos.

Respecto a Guatemala, Türk afirmó que el derecho penal y los procesos judiciales son manipulados por algunos actores oficiales, entre ellos la Fiscal General del Ministerio Público, Consuelo Porras, para presionar y perseguir a defensores de los derechos humanos y la promoción de la rendición de cuentas.

En otros países, el sector privado participa en el comercio ilegal de los recursos de una nación en detrimento del desarrollo del país y su población, como sucede en la República Centroafricana o en la República Democrática del Congo. Un problema endémico en América Latina, incluidos Brasil y Perú.

A criterio de Türk, la participación de actores políticos del sector público o privado en la captura del Estado busca silenciar a quienes tienen posiciones diferentes y “saquear recursos únicamente para su propio beneficio”.

