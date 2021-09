Yanira Berríos: tiktoker salvadoreña reaparece con nuevo paso de baile y provoca ola de comentarios

En uno de ellos, la salvadoreña baila la canción de “La yenka”, una canción de la década de 1960, del dúo español Enrique y Ana.

Sin embargo, el video que sí provocó una ola de comentarios fue uno que ya superó las dos millones de reproducciones. En este, Berríos utilizó la canción Everything I do, I do it for you, de Bryan Adams, pero llamó la atención por su extraño movimiento.

Los comentarios no se hicieron esperar: “Te vas a quebrar la columna”, “¿Se descompuso?”, “Creo que ya tuvo sus 5 minutos de fama”, fueron algunos de los comentarios.

Le puede interesar: “El arte del asesinato político” nominado a mejor documental histórico en los Emmy

Aunque la publicación tuvo varios comentarios negativos, no hicieron falta aquellos que sí resaltaron la habilidad de Berríos y en los que la felicitaron y la motivaron a seguir adelante con su contenido.

“Saludos hermosa”, “Ya le cambió al baile. Gracias!!!”, “Nuevo trend de la niña Yani”, fueron algunos de los comentarios positivos.

Yanira ha declarado en varias transmisiones que disfruta lo que hace y espera poder crear más contenido similar para poder entretener a sus admiradores y sobre todo cumplir con su sueño de ser una creadora de contenido respetada y reconocida.