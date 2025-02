“¿Yo dije eso?”, dice Donald Trump sobre haber llamado “dictador” a Zelenski

Un periodista preguntó a Trump, que se encontraba en el Despacho Oval junto al primer ministro británico, Keir Starmer, si cree que Zelenski, con quien se reunirá este viernes, es un dictador. Ante esto, el estadounidense respondió de manera jocosa: “¿Dije yo eso? No puedo creer que haya dicho eso. Siguiente pregunta”.

Las relaciones entre Washington y Kiev atraviesan un momento especialmente tenso después de que Trump sorprendiera a Europa y Ucrania al anunciar, el pasado 12 de febrero, que había hablado por teléfono con Putin y alcanzado un acuerdo con Moscú para iniciar “negociaciones de inmediato” con el objetivo de poner fin a la guerra.

Ese primer contacto entre delegaciones de Estados Unidos y Rusia tuvo lugar el 18 de febrero en Arabia Saudí, en unas conversaciones que podrían derivar en una cumbre entre Trump y Putin. Sin embargo, ni Kiev ni los países europeos participaron en ellas, lo que generó malestar en el continente.

Zelenski protestó por la exclusión de Kiev en estas conversaciones y, la semana pasada, intensificó su enfrentamiento con Trump, a quien acusa de vivir en una burbuja de “desinformación” impulsada por Rusia, mientras que el presidente estadounidense ha respondido calificando al líder ucraniano de “dictador”.

Q: Do you still think that Mr. Zelenskyy is a dictator?"



President Trump: "Did I say that? I can't believe I said that." pic.twitter.com/2yEY8VGJ0R