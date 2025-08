Pastor guatemalteco utilizó su iglesia en Miami-Dade para conectar a migrantes con falso abogado y estafarlos con US$21 mil

Un presunto pastor pentecostal guatemalteco fue acusado por la Policía de Miami-Dade de haberse asociado con un cubano que se hacía pasar por abogado de inmigración para estafar a más de una docena de víctimas vulnerables.

Ambos enfrentan cargos por delitos graves tras tramar un plan para “engañar y manipular a las víctimas que buscaban ayuda legítima durante un momento difícil”.

Según la Oficina del Sheriff de Miami-Dade, el pastor fue identificado como Nelson David Ochoa Vásquez, de la Iglesia de Dios Jireh, ubicada en 4900 SW 118th Ave.

Las autoridades informaron que el falso abogado es Ismer González, de 44 años. Ambos, inmigrantes, fueron detenidos el jueves pasado como parte del operativo “Operación Sueño Robado”.

De acuerdo con el informe policial, Ochoa utilizó su iglesia para presentar al menos a 16 víctimas a González, todas inmigrantes que buscaban licencias de conducir y permisos de trabajo, entre otros documentos.

Las víctimas hicieron pagos directos en efectivo a Ochoa o transferencias por Zelle a una cuenta denominada Brothers Multiservicio LLC.

Algunas víctimas pagaron hasta US$21 mil y no obtuvieron nada a cambio, según los agentes.

Las autoridades señalaron que parte de los pagos a Brothers Multiservicio terminaron en una cuenta bancaria controlada por González, y que el dinero se destinó a gastos personales, “incluidas compras de alta gama de Gucci, Dior, Louis Vuitton, Bottega Veneta y Fendi, así como viajes a América del Sur y Europa”.

Ochoa fue capturado en su casa, en el suroeste de Miami-Dade, mientras que González fue detenido durante una parada de tráfico en la autopista de Florida, en la avenida 23 del noroeste.

Los agentes indicaron que Ochoa afirmó estar “trabajando activamente” para González, “completando formularios de permisos de trabajo para clientes y recibiendo pagos en efectivo”, pero que sus declaraciones presentaron “múltiples irregularidades”.

El informe de arresto de González indica que invocó su derecho a un abogado.

Registros carcelarios muestran que Ochoa enfrenta cargos de hurto mayor y fraude organizado, y permanecía detenido en el Centro Correccional Turner Guilford Knight, con una fianza de US$15 mil hasta el viernes por la mañana.

González enfrenta los mismos cargos, además de ejercer la abogacía sin licencia, y estaba detenido en el TGK con una fianza de US$62,500.

Si alguno de ellos paga la fianza deberá demostrar que los fondos provienen de una fuente legítima antes de salir de la cárcel. Las autoridades sospechan que puede haber más víctimas y pidieron que se presenten llamando a MDSO, mientras que informantes anónimos pueden comunicarse con Miami-Dade Crime Stoppers, al 305-471-8477.

