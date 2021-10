10 consejos prácticos de marketing

1 La fórmula poderosa del marketing. Marketing sin números es poesía. Estados financieros sin estrategia son matemáticas. Para que el marketing produzca resultados poderosos utilice las finanzas para medir el impacto de sus decisiones. Piense en términos de retorno sobre inversión, rotación del inventario y cuentas por cobrar. Todas las decisiones de mercadeo tienen una etiqueta de precios.

2. No se deje enfermar por porcentualitis

Margen porcentual sin rotación no vale un centavo. Usted no deposita porcentajes en el banco. Usted deposita moneda.

3. Alcance y frecuencia

Cuando compre espacios en cualquier medio de comunicación recuerde que alcance y frecuencia van de la mano. Alcance sin frecuencia no vale un centavo. Convencer, persuadir y grabar el mensaje en la mente del consumidor requiere frecuencia. Comprar alcance sin frecuencia es tirar el dinero.

4. Alto, mire, oiga

Si su producto tiene una alta recordación de marca pero sus ventas son bajas pare su publicidad. Componga su Propuesta de Valor y Experiencia en el Piso antes de invertir un centavo más de publicidad. No le compran, no porque no lo conocen, no le compran porque lo conocen y lo que su marca significa no gusta y no hace eco.

5. Nunca asigne gastos fijos al costo de un producto

Esto lo único que logrará es que al aplicar el margen deseado su precio subirá y muy probablemente su precio se saldrá del mercado. Los fijos se absorben con la contribución, nunca se cargan al costo.

6. Cálculos de marketing

Cuando invierta en publicidad haga esta simple división. Gasto de Publicidad divido margen de contribución porcentual. El resultado le indicará cuánto de sus ventas será ocupado para pagar la inversión publicitaria. No hacer este simple cálculo es como manejar un auto con los ojos cerrados.

7. Sobresegmentar es un error

Poner demasiada atención con aquella segmentación que pretende encontrar la audiencia donde encuentre el consumidor correcto es iluso. Las compras nunca se hacen en el vacío. Siempre son consultadas con amigos, familia y/o expertos. Invierta su esfuerzo en mejorar y profesionalizar su mensaje. Eso si es importante.

8. Cuide su servicio al cliente y su experiencia en el piso

Es allí donde todo el esfuerzo de marketing se pone a prueba. Una mala experiencia en el piso puede destrozar millonarias inversiones en construcción de marca.

9. Aprenda el nombre de sus clientes

Cuando pueda, llámelos por su nombre. No hay nada más persuasivo que la voz humana, especialmente cuando ésta es utilizada para llamar a los clientes por su nombre. El nombre de una persona está ligado al Alma. Llame a los clientes por su nombre.

10. Evite las reglas tontas

¿Cuántas reglas tontas tiene su negocio? ¿Cuántas reglas tontas tiene en su vida? ¿Quiere fascinar a sus clientes? Empiece por eliminar las reglas tontas.