90 años de amistad diplomática entre Guatemala y Taiwán

Al haber viajado a la República de China (Taiwán) un par de veces en el pasado, pude comprobar que se trata de un pueblo noble, inteligente, educado y proactivo. Siempre he dicho que la resiliencia de los taiwaneses está a la vista. Nada detiene a los taiwaneses y lo hemos podido comprobar de mil formas, principiando por su tecnología de punta, siendo el primer productor mundial de chips, o por ocupar el cuarto puesto en el mundo en independencia económica.

Entre aviones que sobrevuelan hoy en día constantemente alrededor de Taiwán y barcos de guerra del régimen de China continental, los taiwaneses parecen no inmutarse, pues quizás se sienten confiados en una paz merecedora de su pueblo, ya que son pacíficos y trabajadores. Hace tan solo unos meses, 62 aviones de guerra y 27 buques chinos fueron detectados en las inmediaciones de Taiwán. Sin embargo, tampoco se cruzan de brazos y se protegen con aviones de combate, buques de la Armada y sistemas de misiles costeros en respuesta a las actividades detectadas por cualquier eventualidad.

El éxito alcanzado les ha tomado apenas algunas décadas. Desde 1949, los taiwaneses lucharon por la recuperación del territorio y, gracias a las reformas, junto con la prosperidad económica, fue que lograron crear una estabilidad sociopolítica, la que les hizo llegar a transicionar a la democracia. Durante la última mitad del siglo XX, Taiwán empezó una rápida industrialización, que le permitió tener un impresionante crecimiento económico junto a Hong Kong, Singapur y Corea del Sur. Hoy, Taiwán es uno de los denominados “cuatro tigres asiáticos”.

Se trata del gigante tecnológico de los microchips, cuyo valor de las acciones pasó de US$264 a US$886, llevando su valoración total por encima de los US$2 billones. Es ahora la tercera empresa más valiosa del mundo. Los taiwaneses han logrado transformar una isla que exportaba azúcar y camisetas a una potencia de la electrónica.

Hoy, la actual embajadora de Taiwán en Guatemala, Vivia Chang, celebra el 113º aniversario de la República de China (Taiwán). Ha anunciado que este año conmemoran 90 años de sólida amistad diplomática con Guatemala, y expresó: “La República de China (Taiwán) y la República de Guatemala son naciones hermanas, que comparten profundos valores y aspiraciones comunes. Al observar nuestras historias, notamos trayectorias paralelas, llenas de retos que hemos enfrentado con dedicación y perseverancia. Estas características nos han consolidado como defensores inquebrantables de principios universales como la democracia, la paz y los derechos humanos”.

Cuando visité Taiwán, quizás lo que más me impresionó fue la importancia que le brindan a los estudios. No es sorprendente que desde niños reciban una esmerada educación, lo que los lleva a engrandecer a su nación con innovaciones e inventos tecnológicos, que los ha puesto en el mapa como superpotencia mundial. La embajadora también ha recalcado que Taiwán es un eslabón esencial en la red de democracias a nivel mundial. “En febrero, Taiwán mantuvo su posición como el país más democrático de Asia, según el Índice de Democracia de la Economist Intelligence Unit. En marzo, ocupó el segundo lugar en Asia en el Índice de Democracia Liberal del Informe de Democracia 2024, publicado por el Instituto Variedades de la Democracia de la Universidad de Gotemburgo, Suecia. Asimismo, lidera en Asia, y se ubica en el puesto 12 a nivel global en el Índice de Libertad Humana”. No me cabe la menor duda de que Taiwán seguirá defendiendo firmemente su sistema constitucional democrático e independiente, y ojalá nunca le demos la espalda.