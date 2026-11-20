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¿A cambio de qué?

Si cuajaba, su suerte, sería el negocio de su vida, ganarse Q10 mil millones de un zarpazo.

El martes 10 de noviembre, el Congreso aprobó de urgencia nacional la Ley de Cine. Una semana antes había hecho lo mismo con la Ley de Ciberseguridad. Según fuentes citadas por Prensa Libre, ambas se negociaron a cambio de supuestos beneficios para los diputados en el presupuesto 2027. El 17 de noviembre, por la misma vía, el Congreso prorrogó hasta junio la exoneración del IVA y del IDP a los combustibles. Y los oficialistas también querían aprobar así la nueva Ley de Contrataciones. ¿Por qué tanta prisa? Porque el presupuesto se tiene que aprobar en 10 días y, si no aprueban todo lo que negociaron antes, no hay paga. ¿Alguien cree de verdad que esta carrera responde al bienestar de los ciudadanos?

¿Alguien cree de verdad que esta carrera responde al bienestar de los ciudadanos?

El proyecto del presupuesto 2027 es un 13.8 por ciento más que el de 2026. El déficit llegaría al 4.4 por ciento del producto interno bruto (PIB), sin pandemia ni terremoto que lo explique. Para taparlo, el gobierno pretende colocar Q42,750 millones en bonos del Tesoro, un 83.6 por ciento más que este año. Si se aprueba, el presupuesto habrá crecido un 65 por ciento desde que Bernardo Arévalo asumió en 2024, el doble que el de Giammattei. Y lo propone el partido que, en la oposición, prometía las mismas obras con la mitad del dinero. Como que son todos disléxicos porque lo hicieron al revés: la mitad de las obras (o menos) por el doble del monto.

Lo peor es en qué se gasta. El 53.6 por ciento de esos bonos servirán para pagar funcionamiento. La planilla creció exorbitantemente, porque tenían que hacer lugar para todos sus familiares, amigos, amantes y demás. El presupuesto subió todavía más porque a todos ellos no les podían pagar cualquier nimiedad. Tenía que empezar con un buen salario. ¡Faltaba más!

Que eso sea ilegal les viene del norte a los diputados. El artículo 61 de la Ley Orgánica del Presupuesto prohíbe usar crédito para gasto corriente. Pero ellos anulan esa prohibición con una “excepción” que ponen todos los años. Una prohibición que el obligado suspende a su gusto todo el tiempo no vale ni el papel en que está escrita.

A septiembre, los consejos departamentales de Desarrollo (Codede) habían ejecutado apenas el 24.4 por ciento de sus fondos. Aun así, recibirán mucho más en el año electoral. ¿Para qué darle más dinero a quien no gasta el que ya tiene? Solo se entiende si la asignación sirve para negociar votos y pagarle a todos los diputados corruptos —es decir, a casi todos—. Y tengo la hipótesis de que los usarán para comprar votos. ¿No se ha cuestionado cómo lograron más de 50 mil afiliados en apenas unos meses los de Raíces?

El crecimiento monstruoso de la deuda “bonificada” ya está teniendo sus repercusiones. Al 20 de agosto, el crédito empresarial crecía apenas un 1.7 por ciento. ¿Qué banco va a preferir prestarle a una empresa si un bono del Tesoro se revende fácil y paga buen interés? Eso es el desplazamiento —crowding out— que describen los manuales, y ya está pasando.

Para acallar un poco las críticas, los diputados ya están hablando de un pequeño recorte. Yo tengo la hipótesis de que no es más que un “compadre hablado” para babosearnos a todos. ¿Se recuerdan de que hasta unas horas antes de presentar el presupuesto se decía que sería de alrededor de Q182 mil millones? Pues lo que por lo visto hicieron fue subirle Q10 mil millones. Si cuajaba, su suerte, sería el negocio de su vida, ganarse Q10 mil millones de un zarpazo. Si había oposición, simplemente lo rebajaban y hasta quedarían de austeros.

A cada diputado que vote a favor hay que hacerle la misma pregunta: ¿A cambio de qué? Quien apruebe este presupuesto será, como mínimo, sospechoso de corrupto. Anote sus nombres, porque en 2027 hay elecciones. ¡No al presupuesto 2027!