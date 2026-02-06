A contraluz

A Nester Vásquez le salió el tiro por la culata

El fallo que excluyó a los profesionales afines de las elecciones en el Cang pretendía favorecer a Nester Vásquez.

Apenas dos días antes de las elecciones para definir las magistraturas titular y suplente a la Corte de Constitucionalidad (CC) por parte del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (Cang), una resolución judicial cambió las reglas de juego. El 2 de febrero, la Sala Sexta de lo Contencioso Administrativo otorgó un amparo provisional para dejar fuera de las votaciones a siete mil profesionales afines (politólogos, internacionalistas, sociólogos y criminalistas) pertenecientes a esa entidad gremial.

No es la primera vez que el pacto de corruptos intenta modificar los resultados electorales con maniobras fraudulentas.

En apariencia, parecía una resolución judicial legal, pero en realidad se trataba de una treta de Nester Vásquez, magistrado de la CC. Con ello pretendía dañar a sus contrincantes porque, supuestamente, estos iban a ser favorecidos por los votos de los profesionales afines. La maniobra fue descarada porque esa sala está integrada por las magistradas Irma Yolanda Sosa Flores y Caren Orfilia Guzmán Sagastume, integrantes de la Agrupación Solidaria de Profesionales Afines (Aspa), grupo dirigido por Nester Vásquez. El tercer magistrado de la sala es Roberto Estuardo Morales, miembro de Unión, liderado por Roberto López Villatoro, alias el Rey del tenis.

Con ese fallo pretendían favorecer la candidatura de Nester Vásquez. Ese hecho constituye un fraude de ley porque utilizaron un amparo para alcanzar un resultado electoral que favorecía al líder de su grupo gremial. Además, incurrieron en prevaricato porque los magistrados de la sala sabían de la injusticia que cometían porque los profesionales afines han participado en todas las votaciones del Cang, desde 1982, incluso cuando ganó la magistratura Nester Vásquez, en el 2021.

La artimaña había sido diseñada desde los más altos niveles del pacto de corruptos. En principio, los encargados de llevarla a cabo eran los magistrados de la CC Roberto Molina Barreto, Claudia Paniagua y Dina Ochoa. El 31 de enero, cuatro días antes de las elecciones en el Cang, le enviaron una nota a Leyla Lemus, magistrada presidenta, para que convocara de urgencia al pleno para resolver los amparos que pretendían excluir a los profesionales afines. Sin embargo, el contenido de la nota se filtró y se viralizó en las redes sociales, con el consiguiente descrédito de los tres magistrados.

Ante esa situación, el pacto de corruptos decidió que fueran las magistradas de la Sala Sexta de lo Contencioso Administrativo las encargadas de dar el golpe. Ni siquiera cuidaron las formas porque actuaron de forma descarada. Los amparistas no impugnaron por la vía ordinaria, ni presentaron el recurso a tiempo, lo que significaba que el tribunal debía rechazarlo in limine.

Pero la jugada sucia no les salió bien. En el ambiente flotaba el total rechazo a esas acciones abusivas y el tiro les salió por la culata. En las elecciones del Cang, Astrid Lemus, contra quien iban dirigidas las maniobras del pacto de corruptos, obtuvo el primer lugar, seguida de Estuardo Gálvez. Ambos se disputarán la segunda vuelta electoral el 12 de febrero. Nester Vásquez quedó refundido en el tercer lugar y con un vergonzoso descrédito público por tramposo y enemigo de la democracia.

Aunque no les dieron resultado estas acciones, es importante desenmascararlas porque no es la primera vez que intentan modificar los resultados electorales para eliminar a candidatos que les son incómodos. Eso mismo ocurrió en los comicios generales del 2023, cuando la mafia de Giammattei excluyó a tres aspirantes presidenciales porque su objetivo era imponer al oficialista Manuel Conde. Esta estructura criminal ha puesto el sistema judicial al servicio de intereses políticos espurios, con tal de mantener el Estado bajo su control.