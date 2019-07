¿A qué sabrán los calcetines?

El excelente reportaje La traición de Jimmy Morales a los migrantes que lo financiaron, de los periodistas Ferdy Montepeque, Daniel Villatoro, Carolina Rivas y Miguel Salay —www.cicloscap.com— nos cuenta una historia en dos actos.

El primero: La conformación de una estructura de campaña destinada a recoger dinero de migrantes guatemaltecos en los Estados Unidos para financiar la campaña del FCN Nación, tras las promesas de Jimmy Morales de impulsar como eje central de su política exterior el apoyo a la población migrante.

A través del movimiento “No votamos pero sí contamos”, este grupo de guatemaltecos recaudó US$150 mil —alrededor de Q1 millón 200 mil— destinados a la campaña del 2015 que, por cierto, nunca fueron reportados al Tribunal Supremo Electoral. El MP investiga este caso —o por lo menos hubo un tiempo en que sí lo hizo— como uno más de financiamiento electoral ilícito en el que habrían incurrido Morales y su partido.

El segundo acto: La traición a este grupo de migrantes, quienes desde las primeras de cambio vieron cómo las promesas que les hicieron se convirtieron en humo. No había siquiera ganado la Presidencia, cuando en una entrevista con The New York Times, Morales ofreció a Donald Trump “mano de obra barata” para construir el muro en la frontera sur de EE. UU.

Más tardaron los migrantes guatemaltecos en reunir el apoyo para el presidenciable en el que tenían puestas sus esperanzas, que este en congraciarse con el xenófobo mandatario estadounidense. La supuesta “broma” de Jimmy Morales sobre la “mano de obra barata” se convirtió en la primera de muchas burlas y atropellos contra las y los migrantes y sus familias.

Lamentablemente, la historia no quedó ahí y al guión se le han sumado, uno tras otro, actos de traición de un mandatario que ha canjeado la vida de miles de migrantes para garantizarse el apoyo del gobierno gringo en una cruzada personal para obtener impunidad para él, su familia y su círculo cercano de corruptos colaboradores.

No solamente el tema migratorio quedó relegado de la agenda de la Cancillería, sino que empezó a utilizarse de una forma miserable. Ni Morales ni su canciller alzaron la voz en defensa de las decenas de niñas y niños migrantes que fueron separados de sus padres tras ingresar a Estados Unidos. No expresaron siquiera una palabra de reclamo por los pequeños que murieron mientras permanecían en custodia de la Patrulla Fronteriza, ni por el asesinato de Claudia Gómez, la joven migrante de San Juan Ostuncalco que recibió un disparo de un agente en Texas.

Al mejor estilo de los dichos de Roxana Baldetti sobre lo “rebonito” que era el Hospital Federico Mora, la canciller Sandra Jovel, con el mayor de los cinismos, se refirió a las “buenas” condiciones que hay en las cárceles en las que permanecen nuestros connacionales y solo le faltó felicitar a Trump por sus políticas migratorias tan respetuosas de los derechos humanos. Y la última de las traiciones, esa que dejó claro que Morales no tiene límites, fue negociar la dignidad de nuestro país para convertirlo en una gran cárcel para migrantes.

Servil: que de modo rastrero se somete totalmente a la autoridad de alguien. Marielos Monzón

Como la jugada se descubrió antes de tiempo, y don Trump se enojó por el incumplimiento, Morales redobló la apuesta. A pesar de las groserías que el norteamericano profirió contra su gobierno y el de Honduras y del plantón de Pompeo, el presidente siguió poniéndose de alfombra y, con tal de burlar la resolución de la CC que le prohíbe firmar el convenio como “tercer país seguro”, ahora quiere cambiarle el nombre y firmarlo.

En los países del sur utilizan la expresión “chupamedias” para referirse a quien actúa de manera servil. Aquí les decimos “lamebotas”. En todo caso, una se pregunta qué sabor tendrán las medias o los calcetines.