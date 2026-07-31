Registro akásico

A rechazar la farsa y el engaño

Viejos mecanismos de manipulación en lugar de la verdad

El abuso del poder se ejemplifica cuando la autoridad crea un problema para provocar una reacción en la ciudadanía y presentarse como portador de una solución. En la actual crisis del petróleo, eso ha sucedido. La situación ha sido provocada por los conflictos bélicos mundiales. 1) Rusia sufre el bombardeo de las refinerías de petróleo. Sus barcos para exportar el crudo han bajado su capacidad de burlar los controles para hacer efectivas las sanciones por su agresión bélica a Ucrania. Largas filas de autos de varios kilómetros manifiestan la espera de abastecimiento. Puede suceder el cambio de Putin y hasta la derrota como una posibilidad, frente a la horda de drones castigando la economía rusa. 2) La guerra intermitente contra Irán provoca el estrangulamiento de la exportación de petróleo por el estrecho de Ormuz. Los oleoductos se muestran insuficientes para abastecer a sus mercados: China y Europa. En consecuencia, las leyes de mercado operan: una baja en la oferta provoca una subida de precios.

Jamás la autoridad obtiene aprobación con la inducción al miedo y las narrativas manipuladoras.

Mientras tanto, en el país, en lugar de explicar la situación para llamar al ajuste económico, se busca solucionar esa alza, aplicando los fondos públicos escasos y generados por todos los contribuyentes, para favorecer a un pequeño grupo de transportistas. Así, se escoge la manipulación antes de un ajuste a las condiciones mundiales. Se prefiere un pueblo con baja educación, pues facilita la manipulación.

Varias situaciones comprueban esa afirmación. En el municipio de El Estor, un grupo de mototaxis y unas camionetas bloquean la única vía de comunicación terrestre fuera de la navegación en el lago de Izabal. Los voceros piden al presidente que venda gasolina a bajo precio. Así, literalmente, sin idea de la formación del precio de mercado. En el sector 12 de Prados de Villa Hermosa hay un paso a desnivel que es bloqueado por seis autobuses claramente identificables y unos cuantos mototaxis; se envía a tres agentes con chalecos antibalas en cuya espalda resaltan las correspondientes tonfas. Durante más de cuatro horas retienen a quienes, para su desgracia, escogieron esa ruta. También está bloqueado el camino de Boca del Monte, del municipio de Villa Canales, paran la circulación de quienes, para su desgracia, escogieron esas vías. Hay bloqueos similares en otros tramos carreteros del país, el altiplano, la costa sur, etc.

Piense mal: se trata de un problema fabricado, pagando a determinados transportistas para asustar a quienes circulan en automóviles y otros vehículos particulares. Es el mecanismo señalado al inicio: problema, reacción y solución. Técnica de manipulación política para generar la idea de que el gobierno resuelve situaciones indeseables a través de su eficiente manejo de las finanzas públicas. Quienes se confabularon para esas protestas donde se demuestra un bajo conocimiento del funcionamiento del mercado, de la fijación de precios para los abastecedores de combustible y la complicidad de las autoridades estatales para permitir el abuso, está claro.

Luego viene la solución, ya pensada, establecida sobre sus principios keynesianos y el aprovechamiento escondido de fugas por el bajo control financiero. En el anterior subsidio, cuando se consideraba a la guerra de Irán de corta duración, la Contraloría General de Cuentas ha denunciado irregularidades en el cálculo de precios de referencia, el aumento inusual del consumo con el favorecimiento a los propietarios con flotillas de transporte de lujo, de fin de semana, para cada miembro de la familia, en contra de quienes se abastecen para el auto familiar único o la moto.