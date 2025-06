Escenario de vida

¡Actuemos todos por la laguna de Lachuá!

¿Qué están haciendo nuestros amigos del Fondo de Tierras para que se eviten las invasiones en áreas protegidas?

Tenemos que construir una Guatemala más amorosa con la Madre Naturaleza. Digo esto porque es inaceptable que sigamos incendiando nuestro patrimonio nacional, como ocurre en Quixpur, un área usurpada dentro del Parque Nacional Laguna Lachuá, en Alta Verapaz donde personas inescrupulosas destruyen, sin reparo, uno de los lugares más hermosos de Guatemala.

No dejemos solos ni al Conap, ni al Inab. Apoyémoslos, respaldando sus luchas.

Ya conocemos la gravedad del problema. Sabemos que hay estructuras organizadas detrás de estas invasiones, violando la ley y atentando contra vidas humanas. No podemos seguir en la etapa del discurso. Por ello me pregunto: ¿Qué están haciendo nuestros amigos del Fondo de Tierras para que se eviten las invasiones y que los campesinos tengan acceso a tierra que no sea en área protegida? ¡Den solución a este gravísimo problema!

A los pueblos indígenas y organizaciones comunitarias les pido que dialoguen con los individuos que están cometiendo estos crímenes ambientales, pues, al destruir la madre Tierra, están rompiendo el equilibrio de la cosmovisión maya. Quien rompe ese equilibrio con fuego y devastación tarde o temprano sufrirá las consecuencias por falta de agua, aire contaminado y pérdidas de vidas.

A la gobernación departamental le pido que actúe enérgicamente, pues la denuncia conjunta ya la pusieron el Inab y Conap, y lo que procede es el desalojo inmediato de los intrusos que están vendiendo nuestro patrimonio natural. Primero incendian el área para que deje de ser considerada protegida, luego la parcelan y comercian con lo que no les pertenece. Este modus vivendi, basado en la destrucción y la impunidad, debe terminar. Están aterrorizando a la población local y dañando de forma irreparable uno de los santuarios naturales más impresionantes del país.

Al Sistema de Justicia le pido que investigue, procese y castigue a los responsables. La ley debe prevalecer. Sabiendo que esta tragedia ha cobrado la vida de un bombero y que se han quemado más de 700 hectáreas del parque, la justicia debe actuar sin demora.

A las fuerzas de seguridad, al MP y Ejército de Guatemala les pido que defiendan nuestro patrimonio natural y actúen con decisión conforme a la ley, desalojando a los intrusos pacíficamente y coordinando sin demora con el Conap y el Inab para asegurar una respuesta eficaz y sostenida.

Al presidente Bernardo Arévalo, respetuosamente, le pido que tome decisiones inmediatas. Esta es una de las zonas más bellas de Guatemala. Aunque estas invasiones comenzaron antes de su mandato, hoy le corresponde a usted poner un alto. De manera “urgente” debiera integrarse un gabinete socioambiental que coordine los esfuerzos de todas las entidades que tienen que ver con temas ambientales.

A mis lectores les pido que se pronuncien en redes sociales. Que no nos gane el silencio. La presión pública es vital para detener la destrucción. Este paraíso natural nos pertenece a todos.

Bruno Arias, gerente general de Inab, manifestó que esta situación requiere atención urgente e integral por parte del Estado para la recuperación de la gobernabilidad. Por su lado, Igor de la Roca, secretario ejecutivo del Conap, manifestó que junto al Inab han reactivado la mesa de coadministradores de áreas protegidas de las Verapaces para realizar las coordinaciones interinstitucionales correspondientes. Bajo su dirección, el Conap ya ha triplicado la presencia de guarda recursos y técnicos en actividades de control y vigilancia.

No dejemos solos ni al Conap ni al Inab; apoyémoslos, respaldando sus luchas. Recuperemos la laguna de Lachuá. Que vuelva a ser un santuario natural, libre de invasores, donde se respeten la ley, la vida y la belleza de nuestra Guatemala.