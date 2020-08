Algo sobre conservación del patrimonio cultural

Yendo de lo general a lo particular en términos formativos, la cultura es una creación humana. Es el conjunto de valores, creencias, religión, costumbres, tradiciones y bienes materiales e inmateriales de un determinado grupo social que permiten al hombre identificarse con sus semejantes y así considerarse miembro del sistema. Los bienes culturales vienen a ser, entonces, aquellos muebles o inmuebles, tangibles o intangibles que tienen importancia dentro del patrimonio de los pueblos. Su conservación es vital para mantener la identidad cultural de la población y es una tarea multidisciplinaria y práctica interprofesional, en la que deben involucrarse administradores, archivistas, antropólogos, arqueólogos, arquitectos, historiadores; químicos, biólogos, inspectores y maestros de obra. Conservadores, topógrafos, urbanistas, ecólogos, ingenieros; entomólogos, geólogos, legisladores; minerólogos, museólogos, museógrafos, petrógrafos, sismólogos, vulcanólogos, etcétera.

Capacidad artística que no puede provenir más que de una formal y sensible formación cultural. José María Magaña Juárez

Para que el trabajo de tantas personas sea exitoso, es indispensable que existan conceptos claros que guíen esa práctica a fin de conjugar la mano de obra con conocimientos científicos, históricos, y capacidad artística que no puede provenir más que de una formal y sensible formación cultural. Sin esa definición, la conservación no cumplirá sus objetivos.

El patrimonio cultural es nuestra herencia histórica; por lo tanto, nos pertenece y en la medida que nos identifiquemos con ella adquirirá un valor ligado a la nacionalidad, por lo que cada individuo está en la obligación —y debe ser su propio interés—, velar por su debida protección, pues es el mejor legado que podemos dejar a la siguiente generación.

A nivel mundial, cada día crece la necesidad de conservar los bienes culturales. Por eso es necesario unificar los términos que permitan hacer convenios, comunicarse y entender lo que se desea transmitir. Por ejemplo, en los idiomas derivados del Latín se usa la palabra restaurar, en tanto que en los idiomas anglosajones se usa conservar. La palabra monumento en ambos tiene un significado de amplio espectro. En inglés, conservar es un término más amplio que restaurar, que viene a ser un aspecto especializado de la conservación. El consenso es usar ambos términos como sinónimos, dentro de los que cabe un sinfín de acciones que pueden efectuarse con el objeto de salvaguardar la integridad del bien que se trabaja.

La conservación de los bienes muebles estará a cargo del curador, quien coordinará el trabajo de un equipo integrado por museólogos, historiadores de arte, arqueólogos, antropólogos, etnógrafos, científicos en conservación, etcétera; en tanto que para los bienes inmuebles el responsable del equipo de trabajo será el arquitecto restaurador, quien tendrá entre sus colaboradores a técnicos, ingenieros, planificadores urbanos, dibujantes y maestros de obra, entre otros.

No hay una metodología de trabajo única y excluyente. La conservación es una combinación entre arte y ciencia, que incluye ciencias naturales, química, arqueología, historia del arte y arquitectura.

La conservación es una lucha contra el deterioro, que tiene infinidad de causas, entre ellas las naturales (agentes que provocan deterioro) como la humedad y la temperatura, o por la fragilidad de los materiales que por su propia naturaleza son degradables, así como por la acción humana. No olvidemos que el hombre es el único animal capaz, en su enorme ambivalencia, de provocar destrucción, así como de crear arte, debido a su poder de abstracción, que le permite pensar conceptualmente gracias al inigualable desarrollo de su corteza cerebral.

A esos factores deben agregarse la negligencia, la ignorancia y la falta de información cultural —que es muy común—, que solo puede ser corregida o evitada a través de una correcta educación.