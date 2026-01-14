Meta humanos

Alimentación, Agricultura y Visión de País

Nuestros órganos vitales se regeneran o degeneran por medio de la alimentación.

Preguntas básicas a los guatemaltecos en torno a la Visión de País: ¿Queremos la destrucción de nuestra ecología hasta que no quede un árbol para cortar o un metro cuadrado de suelo por agotar? ¿O queremos una visión de regeneración del campo, recuperación del paisaje, limpieza del agua, alimentos nutritivos libres de químicos tóxicos y una agricultura regenerativa que rinda dividendos económicos, ecológicos y de salud? ¿Sabemos que no es lo mismo llenar la panza que alimentarnos y nutrirnos? ¿Qué sucede cuando compramos directamente de los productores del campo? ¿Qué pasa cuando esos alimentos que compramos para la mesa ya no tienen la nutrición por la que supuestamente pagamos?

Nuestro organismo es el reflejo de lo que le estamos haciendo al planeta.

El actual sistema agroalimentario privilegia el rendimiento económico. Pero dejemos claro algo, totalmente verificable: la salud del suelo, el agua, la nutrición sana y el futuro regenerativo no existen en las planillas contables, en las tecnologías y en los laboratorios mundiales de agroquímicos. La población está cada día más enferma por alimentos contaminados con ingredientes y aditivos que no estamos diseñados para procesar. Existen algunos productos tóxicos que ya ni son permitidos en los países donde se producen y sí se usan aquí. En lugar de educarnos, hemos sido domesticados para pensar, actuar y relacionarnos de forma que rinda beneficios económicos. Otra visión de país es posible. Desde un punto de vista científico, estamos hechos de los elementos de la tierra: venimos de ella, retornamos a ella. Es un conocimiento ancestral. De la misma forma, nuestra energía diaria, nuestros órganos vitales se regeneran o degeneran por medio de la alimentación. Nuestro cuerpo lucha a diario para funcionar y, cuando los alimentos le causan desbalances, mucha de nuestra energía se desvía solo para sobrevivir. Los ecosistemas luchan por funcionar. Pero cuando los desbalanceamos, ellos también dejan de producir y dedican su energía a sobrevivir. En las personas, hay aumento de enfermedades renales, cardiovasculares, trastornos mentales, estrés. A nivel ecológico, esto explica el aumento de plagas, enfermedades, degeneración de ciclos.

Somos un reflejo de los sistemas del planeta, hasta tenemos el mismo porcentaje de agua y materia sólida. Somos especies endógenas del planeta, y lo que le hacemos a él nos lo hacemos a nosotros mismos. La ley de la termodinámica define una base simple que comprueba que los alimentos son expresiones de energía: cuando de una zanahoria, un huevo, un trozo de carne en su mesa se analiza hasta el último componente, lo que queda es energía, literalmente luz. La tierra perfeccionó por miles de millones de años procesos físicos, químicos y biológicos para optimizar la transformación de la energía en forma eficiente: alimentaria. De la agricultura salen expresiones de energía que nosotros cosechamos y llamamos ”alimentos”. Si concentramos la ciencia y tecnología en la optimización de procesos biofísicos que ocurren naturalmente, el resultado es cosecha eficiente de energía, es decir, comida saludable alineada con los procesos metabólicos de nuestro cuerpo. Hipócrates (460 a. C.) nos dejó esta frase sabia y certera de “que la comida sea tu alimento y el alimento, tu medicina”.

Mi propuesta es que invirtamos intelecto, capital; que reorganicemos los sistemas ya operantes, estructuras comunitarias y gubernamentales a todo nivel, para trazar nuevo futuro alimentario para el país. Muchos se sorprenderán, pero tenemos todo lo necesario: ciencia, tecnología, conocimiento, expertos listos y ya haciendo su parte. Necesitamos con urgencia una Visión de País para los próximos 50 años, que nos facilite educarnos para limpiar, ordenar y sanar la tierra.