AMLO: al entendido por señas

Hay muchas implicaciones en las palabras del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), en su visita al país. 1) México se había ausentado de América Latina, indicó. No hay duda sobre los intentos de integración de su país con EUA. La apertura a la inversión y el establecimiento industrial para compartir la abundancia de la economía norteamericana dentro de un bloque amplio, no ha cuajado. La baja en la productividad de la clase obrera estadounidense es clara frente a las industrias que abrieron plantas en México. Las quejas para cerrarlas y seguir el camino de la decadencia, han frenado la integración. Algunos mexicanos pensaron en elevarse por encima de las dificultades de idioma, costumbres y tradición familiar, consiguiendo una mejor integración de lo que llamaban Norteamérica. Un nuevo bloque mundial donde el crecimiento económico estaría dado por el esfuerzo mexicano. Pero el proyecto está enervado; aunque no, finiquitado.

Nuestro vecino mantiene respetuosa y fraternal actitud a la espera de coordinar convivencia. Antonio Mosquera Aguilar

2) Subrayó el respeto a la soberanía de cada país. Supone independencia, autodeterminación y no intervención. Valores presentes en la tradición diplomática mexicana durante el siglo XX. Después de la firma de los Acuerdos de Paz, nuestro país ha tratado de fortalecer estos valores necesarios para la relación respetuosa entre países; pero ha contado, con oposición externa e interna. AMLO apunta rápidamente el reclamo a cesar la intervención por parte de funcionarios de tercera categoría sobre los asuntos internos en el continente. En Nicaragua, en esta semana, se cerraron oenegés cuando se negaron a registrarse como agentes extranjeros. Hasta ahora, la cuenta alcanza a cien entidades impulsoras de intereses extranjeros de forma solapada. Esta legislación reproduce una de los EUA: todo promotor de política y acciones bajo patrocinio de otro país, debe registrarse. De no hacerlo, se convierte en espía. Cuando se asume esta regulación en Latinoamérica, resuenan los balidos de los aliados de la intervención extranjera.

3) Las iniciativas de colaboración entre países deben centrarse en programas de apoyo a la producción. En el caso mexicano, refirió los programas: Sembrando vida y Jóvenes construyendo el futuro que se ofrecen a nuestro país. Un escucha atento deduce que la cooperación internacional, debe ser concreta y evitar la interferencia política.

4) Las personas debieran viajar por motivos amables, dijo. De esa cuenta, debe dejarse de lado el intercambio desigual, como se llamó en los años setenta, a la interferencia de obstáculos para evitar la ampliación de espacios económicos. No es posible que una frontera decida la remuneración al oficio de barrer: en un lado se gane en una hora; lo que, en el otro lado, se gana en un mes. Obvio, la gente se moverá para mejorar ingreso. El egoísmo en generalizar el bienestar es la fuente de la migración masiva actual. Por lo tanto, debe fomentarse la inversión productiva, si se desea incidir en regular el flujo.

5) Comparó el aporte de EUA de US$300 mil millones en armamento para apoyar a Ucrania y la falta de completar, siquiera los cuatro mil millones de dólares para cuatro años destinados al triángulo norte de Centroamérica. No lo dijo, pero no es sensato cultivar amistades lejanas mientras se echa basura a la casa del vecino.

6) Finalmente, México está invirtiendo en su frontera sur. Si se escucha atentamente, se trata de un mensaje de amistad para incrementar los negocios y aprovechar la mejora de las comunicaciones. Frente a un amigo respetuoso, se debe escucharle con atención y sacar las conclusiones encaminadas a fortalecer la mutua convivencia.