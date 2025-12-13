Con otra mirada

Ana Carlos, la polifacética

La conocí cabalmente para la producción de una campaña publicitaria que, de acuerdo a su guion, requería asesoría en términos de arquitectura, paisaje urbano y tradiciones.

Ana Lucrecia Carlos León proviene de familia de artistas con rica formación literaria y estética; pasó de la ilustración gráfica en telenoticieros al diseño publicitario para, años más tarde, dedicarse de lleno al cine. Produjo y dirigió una serie de cortometrajes inspirados en la riqueza cultural de nuestro país y el marco inigualable de su geografía.

Ese recorrido territorial le permitió penetrar más a fondo las culturas ancestrales y de estas, enfocarse en el valor de la gastronomía, punto focal del hogar, al rededor del que se desarrolla la vida familiar y es el espacio donde se transmiten los valores que permiten a los pueblos mantener su identidad cultural como nación.

Tarea que nos llevó a recorrer el país y enriquecernos mutuamente de nuestros conocimientos, formación y diferentes puntos de vista convergentes en la riqueza natural, cultural y étnica de Guatemala. Experiencia que permitió escudriñar en nuestras propias aspiraciones que derivaron en transformación y engrandecimiento personal. Me precio de haber inducido a que diera el paso decisivo de hacer sus propias producciones, que generaron cortometrajes y documentales reconocidos internacionalmente bajo el nombre Caminos del Asombro. El siguiente paso fue el registro de 56 regiones del país, con el tema de la gastronomía ancestral, llamados El Sabor de mi Tierra.

Le siguió algo a lo que siempre quiso dedicarse, un programa de noticias. Aprovechando que su amigo Harris Whitbeck había dejado su temeraria labor de reportero internacional, cubriendo guerras en el Medio Oriente, para regresar a su país y conocerlo a través de los ojos de Ana, creó Entrémosle a Guate, vínculo que lo animó, con entusiasmo, a homenajearla públicamente pocos días atrás. En su calidad de director del Instituto Guatemalteco de Turismo —INGUAT—, Harris programó para el pasado 1Dic2025 un grato y merecido homenaje en el contexto de: Latin American’s 50 Best Restaurants 2025, en donde reconoció que ella le enseñó a conocer la Guatemala que hoy promueve y ser quien puso en valor la gastronomía ancestral junto a quienes, con su trabajo, hacen de su cultura algo vivo.

Por su parte, María Dolores Spillari, en la programación de las actividades culturales del hotel Porta Antigua, incluyó para este 2025 que está por fenecer, una serie de charlas con el tema de la comida. Con ocasión del Día Nacional del Maíz (13 de agosto) organizó la presentación de dos actividades relacionadas al arte culinario: Arqueogastronomía, a cargo de Regina Moraga y De la domesticación del teocinte al maíz enlatado, con Juan Antonio Durán, para concluir el pasado miércoles 10Dic, con la presentación de una síntesis del trabajo de Ana: Historia y gastronomía ancestral de cinco regiones de Guatemala.

En su exposición, Ana enfatizó la importancia de la investigación que le llevó a recorrer el país e identificar 56 regiones con gastronomía ancestral. Riqueza que registró y documentó para conocimiento mundial. Programas que complementó con jóvenes chefs para, una vez inmersos en las diferentes culturas, hacer una interpretación contemporánea de los productos de la tierra y las recetas ancestrales. A través de la TV nacional sacó a la luz pública el patrimonio gastronómico de nuestro bello país.

