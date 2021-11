¡Antigua Guatemala cancela Halloween!

El 27 de octubre salió publicada la noticia de que la ciudad de Antigua Guatemala cancelaba la celebración de Halloween. Es un duro golpe para la industria turística que se aprestaba a festejar y así intentar reponerse un poco de las pérdidas de la pandemia. La municipalidad fue muy clara al decir que se cancelaba toda celebración.

Todos debemos seguir y cumplir las reglas en el control del contagio. Todos debemos respetar el semáforo. Carlos R. Paredes

Halloween siempre ha sido controversial por razones antiguas que relacionan la fecha con brujería y el mal. Sin embargo, con el tiempo se ha vuelto una fiesta mayoritariamente infantil en donde los niños se disfrazan de monstruos y salen a pedir dulces. En lo personal, pienso que Halloween es precisamente eso, una fiesta infantil sin ningún mal sentimiento en donde los niños se disfrazan de monstruos o fantasmas y por ello me gusta verlos disfrazados y si tengo la ocasión, les pido que se detengan en casa para ofrecerles dulces. La situación se torna muy diferente si la municipalidad decide intervenir y prohibir una celebración. Entiendo perfectamente su punto de vista: están evitando las aglomeraciones para que no ocurra un repunte del contagio. Suena lógico, pero es totalmente injusto que, por su incapacidad de supervisión en el cumplimiento del aforo, se castigue aún más a la industria turística. Realmente considero que no es justo y pienso que la municipalidad está excediendo su autoridad sólo para cubrir una deficiencia propia que no tiene nada que ver con la celebración, los bares o los restaurantes.

Una situación parecida se da en el municipio de Amatitlán. En la quincena que termina el municipio estaba de color naranja, pero resulta que la municipalidad emite “su propio semáforo” cambiando el color del semáforo del TAS de naranja a rojo. El resultado es que todo aquel que se guíe por el semáforo oficial publicado por el MSPAS, está realmente infringiendo el “casi totalmente desconocido semáforo municipal” y por supuesto se sorprende mucho al recibir la multa correspondiente. ¿Qué pasaría si las municipalidades de Guatemala y Fraijanes también deciden cancelar la celebración de Halloween cuando los centros comerciales ya están listos para celebrar con los niños? Se imaginan ustedes lo que podría suceder si las autoridades ediles de Sumpango, que actualmente está de color naranja, deciden suspender el festival de barriletes gigantes. Habría muchos reclamos plenamente justificados.

Todos debemos seguir y cumplir las reglas en el control del contagio. Todos debemos respetar el semáforo y atender las restricciones que se marcan en él. Pero si nos enfrentamos a una situación de ¿Cuál semáforo debo seguir porque la municipalidad presenta uno diferente al del MSPAS? O como el caso de Antigua, donde el semáforo si permite ciertas actividades, pero la municipalidad las prohíbe… Todo eso confunde a la gente y lo único que se logra es una total insatisfacción de la población que luego se rebela y deja de cuidarse.

La nueva normalidad consiste en vivir una vida normal sin enfermar. El énfasis está en “vida normal” y en “sin enfermar”. No se trata de vivir una vida encerrada, tampoco se trata de vivir una vida promoviendo aglomeraciones. Se trata realmente de vivir una vida totalmente normal cuidándonos para no enfermar. El principal cuido que debemos tener es el de rehuirlas aglomeraciones y mantener nuestro distanciamiento. Para alcanzar la nueva normalidad debemos respetar el semáforo del TAS, aplicar los protocolos de seguridad, cumplir con las medidas de prevención y sobre todo vacunarnos.

Lo demás, es responsabilidad de las municipalidades garantizar el cumplimiento del aforo en las plazas, restaurantes y bares. ¿O también prohibirán la celebración del Día de Todos los Santos?