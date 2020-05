Apoyo a la libre circulación de bienes

En una democracia, la autoridad informa a la ciudadanía sobre el esperado curso de los acontecimientos, las condicionantes y la manera como se actuará para alcanzar los resultados deseados. Obviamente surgirá oposición. Se respeta cuando se conduce de manera leal; esto es, sin trampas ni triquiñuelas y con base en hechos comprobables.

El deseo de evitar el apiñamiento obligó, en un primer momento, a cerrar al comercio, para evitar el contagio. No obstante, las primeras necesidades aconsejaron el funcionamiento de los mercados cantonales y municipales.

Se establecieron medidas sanitarias. La mayoría lleva mascarilla; pocos, anteojos o careta plástica, y se forman filas con marcas en el suelo para evitar la cercanía entre vendedores y compradores. En algunas municipalidades se pusieron aspersores para desinfectar la ropa. Se agradece la buena voluntad. Algo se ha conseguido. La mayor parte lleva mascarilla, aunque siempre hay cabezas de yuca que la portan por debajo de la nariz. Otros vendedores, sobre todo los que se instalan en las afueras de los edificios, no aceptan traslados a mejor puesto. También se genera el roce humano entre las personas que se mueven entre los marchantes, en los angostos pasos. Todos sabemos que los mercados populares tienen muy baja organización de andadores y vendedores. El manejo de basura es muy deficiente y cada quien invade los espacios como le da la gana. Pero la llamada primera necesidad obliga a mantenerlos abiertos.

La apertura sin restricciones del comercio es un ingrediente clave para reanimar a la economía. Antonio Mosquera Aguilar

No obstante, vale preguntarse: ¿por qué no se acepta, entonces, abrir los centros comerciales y otros negocios sin restricción? Almacenes y centros comerciales no tienen una carga tan grande de clientes y se pueden implantar medidas de seguridad más fácilmente que en los mencionados mercados. ¿Por qué se va obligar a ferreterías, ventas de textiles, de plásticos, de equipo de oficina, cómputo, etc. a que pongan un aparador o estantería con latería de comestibles para abrir al público? Es seguro que todos estos establecimientos y la mayor parte de negocios de la zona 1 admiten medidas preventivas mejores que los mencionados mercados.

Los videograbados que alegan morirse de hambre tienen camisa nueva, y los presentados con sobrepeso se quejan de falta de abastecimiento por sufrir aislamiento. La perfidia humana es grande y no se liquida solo con mensajes positivos. El ingenio de los perversos tiene canales donde predomina el anonimato, los pseudónimos y falta de identificación de los emisores. En medio de la desdicha, se realizan embrolladas intrigas grabadas en teléfonos para satisfacer pequeños odios.

Las operaciones de sabotaje deben ser perseguidas. ¿Quién avisa el traslado de un cadáver fallecido por coronavirus, para formar un piquete con la consiguiente manifestación plena de ignorancia, en violación de los derechos humanos y el mínimo sentido de humanidad? Todos los obstaculizadores están apuñuscados y alegan contra la policía. Dar con los responsables no significa pegarles con garrote, sino identificarlos e informar a la ciudadanía para que sea escéptica y no se trague cualquier montaje propagandístico.

No se puede dirigir sin visión de largo plazo. Se debe tener una idea de factores intervinientes, tanto en contra como a favor. Se puede anticipar la aparición de peligros u obstáculos, que sin estar presentes podrían emerger. Es totalmente desaconsejable en una jornada larga solo fijarse en la situación inmediata. Se debe sobrepasar dictar las reglas para el día siguiente. Un comercio con profilaxis, activo y abierto, mitigará la crisis.