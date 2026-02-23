Criterio urbano

APP como nueva herramienta de atracción de inversión

El Gobierno tiene la gran oportunidad de escalar la infraestructura.

Esta semana estaré en Washington D. C. como panelista para participar en uno de los eventos organizados por el Atlantic Council y Fundesa, que se enfocará en cómo desbloquear nuevas oportunidades para el comercio e inversiones entre Estados Unidos y Guatemala.

Guatemala está modernizando su capacidad institucional.

En este sentido, comentaré sobre la reforma a la Ley de Alianzas Público-Privadas (APP) el año pasado. El mecanismo de inversión a través de APP será una nueva herramienta para la atracción de inversión (tanto nacional como extranjera). Esto es sumamente importante, especialmente si vemos los grandes ejemplos como Chile, Colombia o incluso México, que han utilizado las APP como una ventaja competitiva para aumentar la inversión en infraestructura.

Grandes proyectos de carreteras, aeropuertos e incluso puertos se han desarrollado, gracias a la eficiencia de las agencias de infraestructura que se dedican a estructurar proyectos que logran atender una demanda creciente de transporte y logística que los países en América Latina necesitan para poder seguir creciendo. En el caso de Guatemala, no podría haber venido en mejor momento. Somos un país que crece al 4.1%, con un departamento de Guatemala creciendo al 10.9% y un departamento de Escuintla al 8.7% y una población urbana del 56% del total y aumentando cada vez más rápido.

Necesitamos más vías para circunvalar ciudades y poder cruzar el país de una forma más rápida y eficiente. Acá es donde la reforma a la ley de APP, aprobada el año pasado, llegó en el mejor momento. Ya tenemos una APP en construcción bajo el modelo anterior, con sus problemas porque las personas que hicieron el contrato entendían poco del modelo de APP, tanto así que pusieron que debía tenerse estudios definitivos de ingeniería, cuando esos detalles no se ponen en un contrato de APP según prácticas internacionales, porque lo que se quiere son indicadores de servicio, no de construcción. Aún así, el Ministerio de Finanzas y la Agencia Nacional de Infraestructura, en una visita a la autopista de Escuintla a puerto Quetzal la semana pasada, informaron que a partir de julio de este año está prevista la habilitación de los cuatro carriles (dos en cada sentido), correspondiente a la primera fase del proyecto.

La reforma a la ley no solo le da la oportunidad al país de contar con más proyectos de carreteras sin tener que ir al Congreso, como pasó con la APP inicial que tardó más de tres años en el Legislativo, sino tenemos ahora la gran oportunidad para que las municipalidades puedan estructurar APP a nivel municipal.

Las APP son un complemento a la tan necesitada inversión pública en Guatemala. Permitirá que el gobierno pueda elevar la cantidad de proyectos de infraestructura y servicios, para que el enfoque de la inversión pública se complemente con otras prioridades en educación, salud y seguridad. Además, la ley aprobada el año pasado, es una oportunidad para el crecimiento económico fortaleciendo la absorción de tecnología y la atracción de talento, fortaleciendo más vehículos para integrar este conocimiento en proyectos nacionales.

El reglamento que ya se está trabajando, será otra gran oportunidad para introducir mejores prácticas internacionales, por eso es tan importante el apoyo que CLDP (Programa para el Desarrollo del Derecho Comercial por sus siglas en inglés) del Departamento de Comercio de los Estados Unidos, le está dando a Guatemala. Acá se podrán aprovechar buenas prácticas para brindar resultados que produzcan cambios significativos y duraderos en el entorno legal y comercial guatemalteco.