Apuntes migratorios sobre el plan de Vamos

Como parte del esfuerzo que anuncié, comparto el segundo de dos artículos referentes a lo migratorio en los planes de los partidos que disputarán el balotaje. La semana pasada publiqué comentarios sobre plan del partido UNE, y aquí, algunas ideas que surgen del Plan Nacional de Innovación y Desarrollo (Planid) del partido Vamos, que postula a Alejandro Giammattei y a Guillermo Castillo. Como en semanas anteriores, reitero que presento esto como ciudadano apolítico, buscando la mayor objetividad, y sin pertenecer ni tener afiliación o buscar simpatía con ninguna de las dos plataformas.

Es una propuesta centralizada en una visión de la población urbana, que no es la que más emigra. Pedro Pablo Solares

A pesar de que Planid dedica a la migración una sección en su último pilar —relaciones con el mundo— que conceptualiza el éxodo como un fenómeno de causas variadas y estructurales, el peso real del documento se inclina hacia un planteamiento claro que enmarca la migración como un asunto eminentemente económico. Esto es congruente con la propuesta íntegra, hecha desde la perspectiva de activar la economía para brindar empleo. La migración la presentan con las relaciones internacionales, por motivos que pueden resultar obvios. Pero en ellas, también dominan los aspectos de comercio internacional y negocios. La hipótesis es que como la migración se ha dado por falta de oportunidades, la activación económica conducirá a más empleos, y por tanto, motivará a la gente a quedarse en casa.

Y a pesar de que el interés por crear oportunidades económicas es positivo, hay algo fundamental que parece faltar. He dedicado parte de mi vida a recorrer en sitio hogares, comunidades y pueblos que expulsan población en gran escala. Y al leer Planid se prevé que las propuestas económicas tendrían difícil entrada a estas alejadas, aisladas y olvidadas comunidades, que parecen estar un siglo atrás en términos de desarrollo. En otras palabras, falta explicar cómo —en todo caso— la atracción de un capital extranjero podría beneficiar a una aldea habitada por quienes no alcanzaron niveles mínimos de educación. Da la impresión de que el Planid no ve al país como un conjunto diverso de poblaciones, y que presenta una propuesta centralizada en la visión de la población urbana, que no es la que más emigra.

Algunos apuntes rápidos: Lo que sorprende: Que se atreva a proponer fortalecer relaciones con China continental. Lo positivo: Que señale deficiencias estructurales en el ministerio del exterior. Lo negativo: Que omitió hablar de la estructura orgánica vigente para lo migratorio. Ni siquiera mencionó al Sistema Migratorio Guatemalteco y aún posiciona a Minex como “órgano ejecutor” de la política migratoria. Están desactualizados. Lo preocupante: Que asocie el flujo de migrantes con actividades del crimen organizado, viendo la peregrinación humana desde un aspecto restrictivo, y calificándola como un asunto de “seguridad nacional”. Qué hubiera querido: Ya que señala la necesidad de fortalecer Cancillería, que hubiera incluido los temas cruciales de la escuela y la carrera diplomáticas.

En síntesis, habla de la migración desde una óptica económica, y presenta ideas que genéricas. Pero al puntualizar, pareciera que le hace falta experiencia. Digamos, propone crecer la red consular, pero no discute la ampliación de sus servicios, lo cual puede ser menos evidente, pero sí más importante. Se deja llevar por la idea populista de buscar un estatus temporal para guatemaltecos en EE. UU., como si no conociera la situación política actual. Y aunque es bueno que señale la ausencia de una política exterior, al proponerla, se queda en lo económico. Una propuesta que habría que pulir un poco más a la hora de tomar la batuta, y que toparía con poderes reales e inevitables, al momento de implementar algunas de sus más agresivas propuestas.