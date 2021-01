Arquitectura y planeamiento urbano

Siempre que tocamos problemas de la arquitectura y urbanismo, retrocedemos en la historia para analizar los orígenes de nuestros problemas, como los que estamos viviendo en materia de reconstrucción, urbanismo y arquitectura.

La arquitectura nos abre las puertas a la historia. Alfonso Yurrita Cuesta

En materia urbana, habría que realizar una planificación territorial, en la que tenemos ejemplos históricos, como la obra urbana de Hipodamo de Mileto, considerado el padre del urbanismo, que vivió a mediados del siglo V a. C., quien tuvo la idea de un plano urbanístico regulador, basándose en una cuadrícula o rejilla con las calles cortándose regularmente en ángulos rectos. No obstante, la aplicación práctica de este planeamiento solo era posible en ciudades de nueva planta, como las que planeó para el Pireo y la colonia ateniense de Thuril; como la arquitectura griega de la primera mitad de la antigüedad clásica de Mileto, en que el arquitecto no se distinguía entre el arquitecto y el constructor. En Grecia, un arquitecto como Ictino, que diseñó el Partenón, hoy en día sería considerado un genio, y fue tratado en vida tan solo como un comerciante experto y muy valioso.

La mayor crítica se dirige a la distribución de los recursos que no son para una población que vive en pobreza extrema, en zonas inundadas y que han perdido sus casas, puentes, vías y cosechas. Por lo que la conflictividad social se refleja en las demandas por el mal uso de estos recursos en esta crisis de los huracanes, de políticas sociales, seguridad y salud con el covid-19.

El diseño actual, combina la ingeniería, la planificación urbana, el ordenamiento territorial y la arquitectura para obtener espacios verdes y versátiles y hábitats valiosos para la vida silvestre en lo urbano regional y de gestionar el agua de lluvia en un humedal, como fue el Lago de Amatitlán y sus originales espacios recreativos.

La situación actual proviene del terremoto, por falta de un ordenamiento territorial en Mixco, Villa Nueva, San Miguel Petapa, Amatitlán, Villa Canales, Santa Catarina Pinula y Chinautla, que conformaron el Área Metropolitana y quedarían sin control territorial, donde el verdor urbano fue desapareciendo, contaminando parte del Lago de Amatitlán con el agua que ingresa al lago, que 90 por ciento son drenajes, desechos sólidos y aguas servidas. (PL)

Un buen diseño urbano sería un conjunto de islas agrupadas, modular y adaptable a escalas mayores, de manera que pueda ser ajustado para encajar en las necesidades y recursos de las diversas funciones para ir realizando las configuraciones urbanas. Por lo que el diseño actual debe combinar ingeniería, planificación urbana y arquitectura para obtener espacios y organizar el territorio regional. En este sentido el manejo sería a través de un POT, considerando la intervención de la ciudad y estableciendo lo público y lo privado.

La nueva ciudad será una nueva realidad por el covid-19. En ese sentido moderno, el arquitecto diseña el edificio, contrata a los obreros y artesanos, lo que pervivió en Europa hasta finales de la Edad Media. Actualmente, intervienen aspectos como globalización, territorio, manejo de planes y legislación y ordenamiento urbano, que serían en síntesis los objetivos finales de cómo tratar científicamente el futuro que cada día se ve más envuelto en una serie de conflictos sociales.