Asorema y el ambientalismo, de manteles largos

Siempre he dicho que quienes vivimos en el planeta debiéramos llamarnos “ambientalistas”. Si Ud. ama el verdor de la naturaleza, las áreas boscosas, parques nacionales, ríos y lagos cristalinos, y desea que se conserven, Ud. es un ambientalista de corazón. Si Ud. desea una Guatemala libre de basureros clandestinos y contar con parques donde sus hijos puedan admirar la naturaleza, Ud. es ambientalista de corazón. Lo mismo si ama a los animales de la selva o los cetáceos que circundan el mar, si respeta los animales en peligro de extinción, o si siente admiración por las áreas que merecen ser protegidas. Si al contrario, Ud. es parte de los que destruyen los recursos naturales, que contaminan, deforestan, que queman adrede los bosques, que hacen contrabando de madera o animales, que tiran su basura en ríos o lagos o que pagan mordidas para no ser castigados por delitos ambientales, Ud. es el enemigo # 1 del planeta y de su propia familia.

A Dios gracias son muchos los que son ambientalistas de corazón, porque creen en un ambiente sano, libre de toda clase de contaminación ambiental, pelean por la salud de todos y no se dejan sobornar por ningún motivo. Si Ud. piensa de igual forma, Ud. es uno de los nuestros.

Aún recuerdo cómo empezamos a navegar en el ambientalismo. Fue en reuniones informales, en lo que llamamos “Foro Ambiental”, donde conocí a mis colegas que desde ese tiempo ya buscaban participar activamente en el movimiento ambiental de nuestro país en el que me incluyo.

Fue así como en 1997 fundamos la Asociación Nacional de Organizaciones No Gubernamentales de los Recursos Naturales y el Medio Ambiente (Asorema). Fue a través de Fundary, Ideads, Fundaeco, FIIT, Fundemavb, Arcas, Aprodema, Cemat, Armsa, Fundación Solar, Defensores de la Naturaleza, Fundación del Bosque Tropical (FBT), IPCL, Nayart, y AGEA. Hoy en día se han sumado NPV, Acofop, Calmecac, FCG, Aprofogua, Asindegua, AMDB.

Asorema posee voz y voto con representación legal en muchas instancias, como en el Inab, Marn, Conap, Foguama, Fonacon, Conadibio, Ogic, Conesforgua, Redfia, Comisión de Alto Nivel de Minería, Foro Guatemala, Foro Nacional de ONG, UICN, entre otras.

Aún recuerdo la lucha que tuvimos para crear el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales. Fue un arduo trabajo en medio de desvelos y aciertos en las actividades hasta lograr fructificar el sueño. El trabajo sigue siendo cuesta arriba, culpa de quienes destruyen el ambiente, pero es precisamente lo que ha hecho más fuerte a Asorema. Con la perseverancia de nuestras organizaciones se ha logrado pasar leyes y políticas ambientales, forestales o de cambio climático como la Ley Pro-Bosque, Pinpep, Fondo de Cambio Climático, Fondo del Agua, Fonacón, entre muchas otras.

Podría seguir enumerando las muchas alianzas realizadas con las municipalidades, instituciones socio-ambientales, con el sector privado, con cooperativas y con pueblos indígenas; una gigantesca lista. Pero aunque se haya logrado todo lo descrito, no podemos dormirnos en nuestros laureles, ya que los temas pendientes que nos quitan el sueño son A) el agua, B) los desechos sólidos y líquidos y C) la sostenibilidad de las áreas protegidas. Y si no andamos con los ojos bien abiertos se nos pueden colar nefastas iniciativas de ley. Felicito a la nueva junta directiva electa: Arcas, presidencia; Calmecac, vicepresidencia; Amigos del Bosque, tesorero; Fundary, secretaría; y vocales 1, 2 y 3 Fundación Solar, Fundaeco y NPV. Consejo Consultor: Cemat, Defensores de la Naturaleza y Fundación del Bosque Tropical.