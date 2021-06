Atendamos urgencias climáticas locales

Ubicarse y dejar de copiar discursos y programas globalitarios, ayudará a encontrar las tareas urgentes para mejorar el ambiente. El cambio climático planetario desborda las posibilidades de incidir en medida alguna, por parte de un pequeño país tropical, sepultado en la basura que genera. Los esfuerzos son vanos para controlar y, eventualmente, reciclar las cantidades excesivas de plástico flotando en los ríos del país. Apenas se consiguen eliminar una décima parte de los residuos.

La adaptación humana a su entorno natural necesita de planes e inversión de gobierno. Antonio Mosquera Aguilar

Este asunto se acompaña con regular, proteger y aprovechar el agua. Se carece de un observatorio oficial para conocer el abastecimiento del agua en los hogares y unidades agrícolas. No se propone cobrar ni someter a procedimientos burocráticos a nadie. Simplemente, tener un inventario sobre su uso. En hidrología, el Insivumeh tiene que lidiar con la falta de estaciones hidrométricas. Los embalses de las distintas municipalidades, cada vez que llueve, se contaminan. Solo el 3% de las municipalidades llevan registros de consumo de agua, el resto proporciona el servicio sin control. Se estima que la mitad de hogares rurales carece de agua potable y supone un gran esfuerzo familiar abastecerse, muchas veces en fuentes contaminadas. Del agua entubada para los hogares, solamente la mitad sufre algún tipo de tratamiento para purificación. Ciertamente, en el área metropolitana, y las grandes cabeceras, se tienen servicios de abastecimiento aceptables. El resto de poblaciones carecen de administración, planes y vigilancia, para la satisfacción de necesidades futuras.

Únicamente el 5% de las tierras susceptibles de riego, lo poseen. La navegación fluvial se ha perdido totalmente en todo el país, salvo en lagos, para el placer de algunos privilegiados.

Las obras de control de escorrentías, bordas para impedir inundaciones por corrientes de lluvia y el nulo encausamiento de ríos, son portadas de diarios de papel y electrónicos. La destrucción de hogares y los estragos por las lluvias; son calamidades aceptadas. Los huracanes provocan desastres atendidos de manera improvisada. La actuación de la Conred, es buena para entrevistas y lamentaciones, pero mala para coordinar los esfuerzos de mitigación de daños, bajo responsabilidad local de las instituciones gubernamentales y municipales.

Si no estuviéramos ubicados en el trópico lluvioso, los gases y partículas contaminantes nos ahogarían. El monitoreo llevado adelante por los programas de la Usac, en la ciudad de Guatemala, demuestran una polución muy fuerte en los ejes de salida ubicados en las calzadas Roosevelt, San Juan, Aguilar Batres y calle Martí.

En algunos países, se planea utilizar para el transporte, nuevos motores: tanto eléctricos como posiblemente de hidrógeno. Aquí, esperamos que todo venga y se nos regale. No se puede hablar de trolebuses pues los planes de desarrollo eléctricos son nulos. Apenas, se hacen reuniones para repartirse el negocio en el sector eléctrico, uno de los más corruptos de la economía nacional.

Para el crecimiento de la economía es necesario el acceso a mercados. El TLCEUCA + RD no ha ofrecido resultados aceptables para la economía nacional; en cambio aumentaron las exportaciones de los EUA hacia nuestro país. Por lo tanto, para incrementar las finanzas públicas, se debe reorientar el gasto estatal. No puede seguir el neoliberalismo, donde lo único que aumenta son los pagos desmedidos a una burocracia sobre pagada, pues no hay posibilidad de inversión en proyectos gubernamentales necesarios para la mejora de la adaptación de la población en su entorno.