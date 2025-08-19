de mis notas

Caca visual y contaminación

Las vallas no son inofensivas. Los efectos negativos en nuestra salud y seguridad están bien documentados.

Las vallas publicitarias suelen venderse como simples estructuras comerciales, pero sus efectos negativos sobre la salud, el paisaje urbano y la seguridad vial están bien documentados.

La jungla de cemento engulle cada día más nuestro espacio visual, auditivo, de aire y movimiento.

Mi casa tenía una vista agradable hacia la ciudad. Hasta que un día una compañía decidió instalar, sin consideración alguna, una gigantesca valla frente a mi panorama. Desde entonces debo soportar, cada amanecer, esa mole que insulta con su basura visual a quienes habitamos enfrente. Y como si no bastara, en la noche enciende sus potentes luces de miles de vatios que atraviesan cortinas cerradas, invadiendo incluso el sueño.

Esto no es exageración: se trata de una forma de contaminación visual y lumínica que degrada la calidad de vida. La basura no es solo orgánica; también existen las contaminaciones auditiva, visual y olfativa. Y en ciudades cada vez más congestionadas e inhóspitas, tenemos derecho a preservar espacios vitales y estéticos que nos permitan respirar dignamente.

La normativa ambiental en Guatemala reconoce que las denuncias proceden cuando se realizan actividades que alteran la estética del paisaje o generan interferencia visual. Sin embargo, en la práctica reina la confusión: ¿quién autoriza una valla? ¿El Ministerio de Ambiente, la Municipalidad de Guatemala o la de Santa Catarina Pinula? ¿Qué estudios se requieren antes de aprobar una megaestructura de este tipo? El sentido común indicaría que una valla de gran tamaño debería pasar por un estudio de factibilidad ambiental: impacto visual, cantidad de luz emitida en las noches, relación con viviendas aledañas y efectos en la movilidad. Elementos básicos que hoy parecen ignorarse.

La ciencia ha demostrado que las vallas no solo contaminan el paisaje: también afectan la salud. La luz artificial nocturna, según la Organización Mundial de la Salud, interrumpe la producción de melatonina, altera el sueño y está asociada con mayor riesgo de hipertensión, obesidad y trastornos metabólicos. Un estudio reciente comprobó que las vallas generan distracción visual y cognitiva pasiva en los conductores. Incluso cuando no son el foco principal de atención, su sola presencia interfiere con la concentración en la carretera y eleva los riesgos de conducción, según estudios científicos.

Incluso la propia Advertising Association of America presume con su famoso eslogan: “You can’t zap it. You can’t ignore it” (no puedes cambiarlo, no puedes ignorarlo). Esa es precisamente la trampa: están diseñados para distraer. No sorprende que desde los años 80 la Federal Highway Administration haya encontrado correlación entre vallas y accidentes de tránsito. Cortes estatales en Estados Unidos ya han citado la seguridad vial como justificación legítima para regularlas. En Guatemala, basta conducir por arterias como la calzada Roosevelt o la carretera a El Salvador para comprobar cómo las vallas luminosas compiten con semáforos, señales de tránsito y la atención de los conductores, aumentando riesgos innecesarios.

El problema no es la publicidad en sí, sino su exceso y descontrol. Urge una regulación clara que contemple límites de luminosidad y horarios de apagado nocturno, distancias mínimas respecto a viviendas y carreteras, estándares de densidad con un número máximo de vallas por kilómetro, estudios de impacto ambiental y lumínico antes de autorizar nuevas estructuras y canales de denuncia ciudadana accesibles y con respuesta efectiva. La contaminación visual no es un tema menor ni una simple molestia estética: es un asunto de salud pública y de seguridad vial.