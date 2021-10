Cavilaciones en una tapada de carretera

Doce horas estacionado en una carretera. Varios policías heridos por pedradas. El análisis de movimientos sociales debe dejar atrás las explicaciones basadas en acusaciones de comunismo o similares. Un buen análisis busca poner al descubierto las alianzas de clase. Entre más refinado es el estudio, se llega a mejores resultados.

1. Alianza entre los más pobres y sus contratistas. Los piqueteros encargados de cortar la circulación reciben un estipendio proveniente de entidades internacionales. La razón de la financiación es inducir debilidad institucional. Así, se produce un gobierno necesitado de recursos para comprar apoyos. La banca internacional ofrecerá préstamos a las autoridades estatales para el efecto.

2. Los piqueteros carecen de empleo permanente, la soldada por día les permite sobrevivir. Pero no es fácil contratarlos. Se requiere conocerlos y haberlos movilizado, cuando menos una vez. Periódicamente se les busca. Hay contratistas disfrazados de dirigentes populares. Los representantes de tales organizaciones refuerzan su reconocimiento ante autoridades gubernamentales. Los funcionarios jamás van a atacarlos, pues no son amenaza electoral. Además, siendo siempre los mismos, se sabe a quién sobornar para generar provocaciones impopulares. Salvo los casos de ira ciega de un alcalde o propietario, no hay consecuencias para estos dirigentes. Esta es una alianza local, típica del caciquismo.

Analizar no equivale a juicios morales y condenas, sino a ubicarse para conseguir sobrevivir. Antonio Mosquera Aguilar

3. De lo narrado se observa la existencia de un contingente, pero no es suficiente. En una movilización se necesita de espontáneos. Un caso puede ilustrarse conque más de la mitad de vecinos de una localidad no pagan la luz eléctrica. Una mayoría se conecta para robar fluido eléctrico; en contra, la compañía de luz desconecta a toda la localidad. El detonante genera espontáneos con la suficiente motivación para cortar la carretera. Se protesta por carencia de servicios: agua, educación, vías de comunicación expedita, etc. Los políticos locales hacen ofrecimientos perversos de satisfacer esos servicios; por lo tanto, no están interesados en mantener las garantías como el derecho de libre locomoción. En un tiempo habrán de pedir votos, necesitan fama para los futuros comicios. Harán discursos ofreciendo diálogo y respeto a las demandas. No critican a quienes quieren vivir de regalado, pues saben que son votos para después. La irresponsabilidad es el vínculo entre el demagogo y su base electoral.

4. Los grandes propietarios y dueños de empresas exigen acción al Ejecutivo, pues patrocinaron su campaña electoral. Gobernar no es un oficio apetecido. Los funcionarios locales traicionarán a las autoridades nacionales. Para compensar su transitoriedad, las autoridades nacionales recurren al peculado y a la malversación.

5. Queda el problema de afectación a fuertes contingentes locales, ajenos al problema aducido para cortar vías de comunicación. También exigen se remuevan los obstáculos para poder transportar mercadería y personas. Los empresarios locales necesitan ingresos y las autoridades fueron electas para mantener el orden. En elecciones no votarán por los señalados dirigentes del bloqueo de carreteras. Pero tampoco lo harán por el partido político nacional, ganador de la pasada elección, pues no remueve a los abusadores.

Este balance de alianzas de clase, en parte, retrata al país. Sin embargo, no todo está perdido. Hay salida, pero necesita una dirigencia ilustrada, inteligente, sagaz y, sobre todo, previsora. El añadido es que debe ganar las elecciones. Difícil, pues hay muchos interesados en que todo siga como está.