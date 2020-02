Cirugía mayor para la administración pública

Fantasmas en plazas y saquitos puestos en el respaldo de la silla caracterizan a la administración pública. No obstante, la solución no consiste en buscar cazafantasmas. El más alto funcionario del país se puede poner al lado del reloj de ingreso, ubicar a quien no llega o encontrar la tarjeta de personal escondida de algún privilegiado, pero es infructuoso, de nada sirve. El problema de la corrupción por exceso de personal no se resuelve estableciendo la realidad de la nómina.

El problema no está en la gente, sino en la organización. Michael Barzelay, profesor de Administración Pública de la London School of Economics, ha señalado al diseño institucional como la clave para hacer avanzar la administración pública. Superar el enfoque formal de Henri Fayol *1841 +1925, no significa olvidarse de la necesidad de contar con un organigrama bien estructurado. Los jefes, subjefes, ejecutores y ayudantes son un inicio, pero no basta con ello.

De inicio se deben tener claros los problemas a resolver y atribuir competencias. En una organización pública no pueden existir enfoques discordantes en los ministerios. Tienen orientaciones diferentes el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (Maga) con varias instituciones. Este ministerio se originó por el éxito en el desarrollo agrícola de los EUA, en el siglo XIX. La agronomía sirvió para potenciar la producción agrícola. No obstante, ahora el énfasis se encuentra en la conservación y precaución en el manejo biológico de las semillas, cultivo y procesamiento. La producción a cualquier precio, ha dejado de ser la divisa que organice el campo. De esa cuenta, el Maga está en colisión con el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (Marn), encaminado a la protección de la naturaleza y una adaptación inteligente de los productores agrícolas en el medio natural. Así pues, con perdón de nostálgicos, se debe resolver la dualidad de enfoque en la acción del Gobierno en esta materia. Hay también exceso institucional. Para seguir con el Maga existe un viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional, pero en la Presidencia se creó la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional (Sesán). Hasta la misma denominación tienen.

En la Presidencia existe una secretaría de Turismo, en coexistencia con el Instituto Guatemalteco de Turismo. Duplicando las funciones del Ministerio de Gobernación, existe una secretaría Contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de personas. Una secretaría de Planificación y Programación que deja de lado al Ministerio de Finanzas Públicas y al Ministerio de Economía. A 24 años de la firma de los acuerdos de paz, continúa una secretaría de la Paz especializada en hacer nugatorios las medidas concretas para saldar los consensos nacionales en diversas materias necesarias para la gobernabilidad. Y así, se han creado secretarías donde la supervisión presidencial es una ficción, como la de Asuntos Agrarios, de la Mujer, de Bienestar Social, etc., para no hablar de fideicomisos, comisiones, defensorías, etc.

En las cloacas del Gobierno circulan los politicastros entrenándose para engordar la corrupción. Antonio Mosquera Aguilar

La organización burocrática gubernamental es un sistema clientelar de alto nivel, con dudosa eficacia, alto despilfarro en contrataciones, convocatoria de logreros y campo de entrenamiento para vivales apuntados para ocupar los cargos ministeriales. Se trata de una lamentable herencia de la Guerra Fría, sugerida por la limosna internacional y acaparada por las cloacas del Gobierno.

A nadie sorprende la existencia de una secretaría de Obras Sociales de la Esposa del Presidente. ¡Imagínese! el actual, ni esposa tiene.