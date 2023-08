¡Como gato panza arriba!

Las manifestaciones de rechazo recientes en contra de la cancelación del partido Semilla nos dan mucho que pensar. Si pensamos en conspiración…

El que las acciones se inicien luego de los resultados de la primera vuelta electoral solo sirven para alimentar las teorías de conspiración. Carlos R. Paredes

Las acciones del MP parecen un movimiento coordinado para provocar a la población y que salga a las calles. De esa manera, una vez se tengan protestas generalizadas que pueden ser violentas debido a los infiltrados, el Gobierno se ve obligado a sacar a las calles a las fuerzas de seguridad. Todo porque nunca tuvo en su radar electoral a esa agrupación política. Por ello solo negociaron su impunidad con los partidos que encabezaban las encuestas y se asustaron cuando Semilla, con su intención de perseguir a los corruptos, llega a la segunda vuelta. La liebre saltó por donde menos lo pensaban y ahora se defienden como un gato panza arriba. De ahí todo el proceso legal del MP para lograr la cancelación del partido y el retiro de todas sus posiciones ganadas en la primera vuelta electoral.

No contamos con ninguna evidencia que invalide la teoría anterior, así que no queda otra alternativa que decir “si es posible que…”, al estilo de Alienígenas Ancestrales. Conocemos la cooptación de los poderes del Estado y por ello es lógico pensar en la conspiración. Sin embargo, debemos tener presente que el MP es un ente autónomo con delegación constitucional. Por ello está obligado por la Constitución y por la ley a investigar si se ha cometido algún delito porque ningún estado democrático admite un fraude electoral. Por lo tanto, si no se está siguiendo una agenda política y se tenía conocimiento del problema de las firmas desde hace tiempo, solo podemos decir que las acciones del MP llegan muy tarde y en muy mal momento. El que las acciones se inicien luego de los resultados de la primera vuelta electoral solo sirven para alimentar las teorías de conspiración

Sería interesante conocer las opiniones legales sobre el partido Semilla. De momento es totalmente legal porque el TSE lo aceptó y lo tiene inscrito. Las acciones del MP, de acuerdo con las resoluciones de la CC y de la CSJ, son posteriores a la segunda vuelta. Siendo legal para el proceso de elecciones se podría cancelar, pero nunca retirar los cargos a los cuales fueron electos o anular las elecciones.

El resultado de todo lo anterior no se ha hecho esperar. Tenemos ya manifestaciones individuales, convocatoria a manifestación masiva y una guerra legal entre el MP y el partido Semilla. Lo lamentable es la polarización que ha provocado que despierte el extremismo de todos, tanto los que apoyan al MP como los que defienden a muerte al partido Semilla. Solo falta el pronunciamiento de las iglesias y de los demás partidos. ¿Recuerdan cuando detuvieron al periodista Zamora y solo el candidato Edmond Mulet emitió una declaración formal? En esa ocasión, 29 partidos permanecieron callados. ¿Cuántos callan ahora?

No nos extrañemos si en los próximos días tenemos presiones de países extranjeros, pronunciamientos de organizaciones internacionales y gente manifestando en las calles. La situación es incierta y no sabemos cómo se resolverá la crisis. La incertidumbre provoca reacciones diversas en la gente y por ello es muy importante mantenerse bien informado. No a través de las bolas o chismes o redes sociales, ni siquiera a través de la prensa, que en muchas ocasiones no se muestra imparcial. La desinformación solo confunde más y por ello debemos ser muy precavidos. Solo tenemos una certeza, Bernardo Arévalo ganó las elecciones del pasado 20 de agosto y todos debemos pensar en lo mejor para Guatemala.