Escenario de vida

Cómo operan las estafas digitales en la era de la IA

Hoy los delincuentes clonan voces, crean imágenes falsas, replican sitios web idénticos a los originales y personalizan engaños.

Durante décadas confiamos en que la información que llegaba a nuestros hogares pasaba por filtros editoriales, códigos éticos y periodistas responsables. Hoy, los estafadores han cundido el mercado digital. La inteligencia artificial (IA) ha abierto la puerta a una nueva y peligrosa era de desinformación, manipulación visual y fraudes digitales que no distinguen fronteras ni edades.

Si no fortalecemos el pensamiento crítico, el relato quedará en manos de quienes no tienen escrúpulos.

Tanto en los países latinoamericanos, como en Estados Unidos, los medios tradicionales enfrentan un doble desafío: competir con la inmediatez digital y, al mismo tiempo, combatir contenidos falsos cada vez más sofisticados. En comunidades hispanas y estadounidenses —como las que hay en la Costa del Tesoro en Florida— el riesgo se multiplica. En esta región viven muchas personas retiradas, viudas o viudos, siendo muy mayores y con importantes ahorros. Consumen información en su propio idioma a través de redes sociales, cadenas de mensajes o correos electrónicos que aparentan ser legítimos, pero que en realidad son trampas diseñadas específicamente para cada sector, con geolocalizadores para identificar a sus víctimas.

Nadie está exento. Todos, en algún momento, hemos estado expuestos a correos que imitan el logo de un banco o una empresa tecnológica, mensajes alarmistas que advierten de que debemos “actualizar” la computadora o perderemos nuestros datos, llamadas que suenan profesionales y convincentes. Basta un clic para que la mentira se consuma.

Lo más triste es que a estos estafadores —scammers— no les importa destruir vidas. Están al acecho constante y, cuando detectan a personas mayores o vulnerables, mejor aún para ellos. Buscan individuos solos, con pocos familiares o amigos cerca. En minutos logran que entreguen información personal, contraseñas y datos bancarios. El resultado es devastador: cuentas vacías, ahorros de toda una vida desaparecidos y una dignidad profundamente dañada.

Una película que recién vi, The Beekeeper, retrata con crudeza esta exacta realidad y, aunque es simplemente ficción, se la recomiendo no como entretenimiento, sino como advertencia. En la historia, una mujer octogenaria es despojada de todos sus bienes mediante un fraude digital. La vergüenza, la impotencia y la pérdida absoluta la llevan a suicidarse. Es una escena dura, porque refleja lo que ya está ocurriendo en el mundo real.

Yo misma he sido blanco de intentos de fraude. En una ocasión recibí un correo de un supuesto agente literario que ofrecía sus servicios para un libro que estaba por publicar. Sabía exactamente cómo venderse. Cuando no le deposité el dinero que exigía, mostró su verdadera cara y comenzó a amenazarme. Lo bloqueé y lo reporté. Más tarde supe que formaba parte de una red de extorsionadores que operaba desde Europa y tenía como objetivo precisamente a escritores.

Aquí es donde la inteligencia artificial entra de lleno en el debate ético. Hoy los delincuentes clonan voces, crean imágenes falsas, replican sitios web idénticos a los originales y personalizan engaños. La línea entre lo real y lo falso se vuelve cada vez más difusa. Si no fortalecemos el pensamiento crítico, la educación digital y el periodismo responsable, el relato quedará en manos de quienes no tienen escrúpulos.

En tiempos de IA, el periodismo —ético, humano y consciente— sigue siendo una de las herramientas más importantes que poseemos. Cierro el articulo anunciándoles que hoy sábado por Los secretos mejor guardados, se estrena a las 21.30 horas, por Guatevisión, Amanecer entre aguas, un documental que nos brinda información y esperanza de que el lago de Amatitlán aún puede salvarse. Sintonícelo.