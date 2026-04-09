Desde Ginebra

Conclusión de la CM14 en Yaundé

Temas pendientes que se discutirán en el Consejo General el llamado paquete de Yaundé.

La 14 Conferencia Ministerial de la Organización Mundial del Comercio (CM14) tuvo lugar el 26 de marzo de 2026, en Yaundé, Camerún. Con la asistencia de los ministros de Comercio, quienes debatieron sobre los retos y las oportunidades que enfrenta el sistema multilateral de comercio. La sesión inaugural comenzó con las palabras de bienvenida del presidente de la MC14, la directora general de la OMC, el anfitrión y los invitados; entre ellos, altos funcionarios gubernamentales. A continuación, tuvo lugar una sesión ministerial de trabajo sobre cuestiones fundamentales de la OMC.

El comercio electrónico se consolidó en la Conferencia Ministerial como uno de los temas prioritarios.

Los temas tratados fueron Agricultura, Desarrollo, Comercio Electrónico, Subvenciones a la Pesca, Facilitación de Inversiones para el Desarrollo y la Reforma de la OMC. Temas pendientes que se discutirán en el Consejo General llamado paquete de Yaundé: Moratoria de Comercio Electrónico y de los ADPICS y el paquete de los Países Menos Adelantados.

En este contexto, los miembros de la OMC han presentado nuevas propuestas en ámbitos claves como la agricultura, el comercio y la seguridad alimentaria. Estas iniciativas buscaban ofrecer orientación ministerial para impulsar las negociaciones agrícolas y superar el prolongado estancamiento que afecta a este sector.

En comercio y desarrollo, las economías en desarrollo representan más de dos tercios de los miembros de la OMC. Las cuestiones relacionadas con el desarrollo son fundamentales para la labor de la OMC y abarcan numerosas áreas de actividad: la integración efectiva de las pequeñas economías en el sistema de comercio mundial, la transferencia de tecnología y las disposiciones sobre trato especial y diferenciado en los acuerdos de la OMC. El comercio electrónico se consolidó en la Conferencia como uno de los temas prioritarios en la agenda de la OMC, con el objetivo de promover un entorno regulatorio previsible y facilitar los flujos digitales.

Las negociaciones en marcha abordan aspectos como la moratoria del comercio electrónico relacionada a la no imposición de aranceles aduaneros a las transmisiones electrónicas. Compromisos que se han venido renovando desde 1998. La extensión de la moratoria ha permitido que los países en desarrollo puedan participar en el comercio digital, generando oportunidades a las Mipymes.

El Acuerdo sobre Subvenciones a la Pesca es el primero multilateral de la OMC que tiene la sostenibilidad ambiental como eje central. Prohíbe las peores formas de subvenciones a la pesca perjudiciales que fomentan la pesca ilegal y la sobrexplotación de las poblaciones. Contribuirá a proteger las poblaciones de peces del mundo y el sustento de cientos de millones de personas que dependen de la pesca para su alimentación, ingresos y empleo. Los ministros acordaron concluir la implementación de pesca I y continuar las negociaciones de Pesca II.

Pesca II busca reducir los subsidios que contribuyen al exceso de capacidad, sobre pesca y sobre explotación de los recursos pesqueros en alta mar, reconociendo un trato especial y diferenciado para los países en desarrollo. Por su parte, el facilitador del proceso de la reforma presentó un informe que sintetiza el trabajo realizado en una serie de consultas previas. El documento recoge las posiciones de los miembros, tanto sobre cuestiones sustantivas como sobre el propio proceso de reforma, sin lograr un consenso de los miembros.

Finalmente, al cierre de la conferencia, se acordaron las disposiciones sobre programa de trabajo de las pequeñas economías, subvenciones a la Pesca y revisión del Trato Especial y Diferenciado de las Medidas Sanitarias y Fitosanitarias y Obstáculos Técnicos al Comercio.