Desde Ginebra

Conferencia ministerial de la OMC en Yaundé

Según el Programa, la sesión inaugural de la Conferencia dará comienzo el 26 de marzo.

La Decimocuarta Conferencia Ministerial de la OMC (CM14) tendrá lugar del 26 al 29 de marzo de 2026, en Yaundé (Camerún, África). Ministros de Comercio Exterior de todo el mundo asistirán a la Conferencia para examinar los desafíos y las oportunidades que tiene ante sí el sistema multilateral de comercio y adoptar medidas sobre la labor futura de la OMC. La Conferencia estará presidida por Luc Magloire Mbarga Atangana, ministro de Comercio del Camerún.

Un tema central de esta reunión es la Reforma de la Organización.

Según el Programa, la sesión inaugural de la Conferencia dará comienzo el 26 de marzo con las palabras de bienvenida del presidente de la MC14, la directora general de la OMC, el anfitrión y algunos de los invitados; entre ellos, jefes de Estado o de Gobierno. Se celebrará una sesión ministerial sobre cuestiones fundamentales de la OMC. Al final del día se celebrará una sesión plenaria sobre la reforma de la OMC. El Segundo día se tratará la Sesión de la Reforma OMC y el Desarrollo sobre el trato especial y diferenciado.

El tercer día comenzará con una actualización sobre la reforma de la solución de controversias. Y finalmente se celebrarán sesiones ministeriales sobre subvenciones a la pesca, la incorporación del Acuerdo de Facilitación de Inversiones para el Desarrollo, el Programa de Trabajo y la moratoria sobre comercio electrónico, la agricultura y el desarrollo, incluyendo cuestiones relativas a los países menos adelantados.

Un tema central de esta reunión es la Reforma de la Organización. Los miembros de la OMC han concluido en Ginebra las deliberaciones sobre un proyecto de declaración ministerial y un plan de trabajo destinados a definir el alcance de las reformas tras la 14.ª Conferencia Ministerial (CM14).

En la reunión de ministros se les solicitara que aprueben el plan de trabajo para que este pueda comenzar en abril de 2026. Los ministros también participarán en un intercambio político de alto nivel sobre la reforma de la OMC.

Los miembros de la OMC han presentado varias propuestas nuevas en los temas sobre agricultura, comercio y seguridad alimentaria, con el objetivo de proporcionar orientación ministerial sobre cómo revitalizar las negociaciones agrícolas y superar el persistente estancamiento.

La inteligencia artificial (IA) y otras tecnologías digitales están revolucionando el comercio, transformando la forma en que se producen y distribuyen bienes y servicios, a través de las fronteras. Las perspectivas reflejan la resiliencia del comercio mundial, impulsado por el comercio de productos de alta tecnología y servicios digitales, las adaptaciones en las cadenas de suministro. Sin embargo, este pronóstico base se ve afectado por los conflictos bélicos.

El comercio electrónico figura como un tema prioritario en la agenda de la OMC, con miras a promover un entorno regulatorio previsible y facilitar los flujos digitales. Las discusiones en curso abordan, entre otros, la facilitación del comercio digital, la interoperabilidad de marcos regulatorios y la necesidad de garantizar una participación efectiva de los países en desarrollo, teniendo en cuenta sus prioridades y niveles de desarrollo.

Por otro lado, el facilitador de la reforma, el embajador Petter Ølberg, de Noruega, presentará un informe, que resume el trabajo previo realizado durante una serie de consultas donde expone las opiniones de los miembros sobre cuestiones sustantivas sobre el proceso, así como relativas a la reforma.

Finalmente, se presentará, para su posible aprobación, al concluir la Conferencia, un proyecto de Declaración Ministerial de Yaundé sobre la Reforma y un proyecto de Plan de Trabajo para la reforma de la OMC.