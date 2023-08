Congreso de EE. UU. admite existencia de ovnis

En estos días fue revelado que Estados Unidos ha ocultado durante mucho tiempo un programa secreto para la recuperación y estudio de objetos voladores no identificados. Durante una audiencia pública en la Cámara de los Estados Unidos y bajo juramento, tres ex oficiales militares dijeron que creen que el gobierno sabe mucho más sobre los ovnis de lo que le dice al público. Ellos no solo afirman que existen, sino que también representan una amenaza para la seguridad internacional.

Ellos han estado aquí desde el inicio de la humanidad, como les quiera decir, “dioses”, ángeles, demonios o extraterrestres. Brenda Sanchinelli

Uno de ellos, David Grusch, quien realizó el análisis de fenómenos anómalos inexplicables (UAP) dentro de una agencia del Departamento de Defensa de los EE. UU., afirmó que poseen naves de origen no humano ―algunas intactas―, así como restos biológicos no humanos. La información sobre estos vehículos fue retenida ilegalmente del Congreso, y agregó que él y varias otras personas fueron perjudicadas o amenazadas, si revelaban esta información, por los esfuerzos del gobierno para ocultar todos los archivos ovni.

Estas acusaciones provocaron una verdadera tormenta de fuego en el Congreso, ya que ahora deberán iniciar una investigación inmediata. Ya quedó comprobado oficialmente que “no estamos solos”. El informe siguió a una filtración de imágenes militares que mostraban eventos aparentemente inexplicables en el cielo, mientras que los pilotos de la Marina testificaron que a menudo tenían encuentros con aviones extraños frente a la costa de los Estados Unidos. Estos no son eventos raros o aislados. Los pilotos militares y de aviones comerciales a menudo son testigos de estos fenómenos.

Ahora se ha confirmado que existen objetos del tamaño de un estadio de futbol, que las naves han sido analizadas científicamente y gracias a estos estudios la tecnología ha tenido los avances que tiene. Incluso, que la tecnología de los chips se obtuvo de estos estudios, entre otras cosas.

El pueblo estadounidense merece la verdad; pero no solo ellos, sino el mundo entero, ya que muchos objetos que cayeron a tierra en cualquier parte del planeta fueron trasladados hacia Estados Unidos secretamente. Los relatos de los tres testigos fortalecieron la voluntad del Congreso de arrojar luz sobre los ovnis.

Aunque verdaderamente toda esta historia suena muy rara, y parece fabricada; incluso es extraño que tres personas que trabajan en seguridad nacional ahora se volteen contra el propio sistema, con el afán de revelar todo este asunto que se ha tenido en secreto desde hace 93 años, a menos que tengan la debida autorización para hacerlo y sean parte de este plan de revelación de uno de los secretos mejor guardados del mundo.

Debemos ser muy cautos y mesurados con lo que surja de acá en adelante, ya que seguramente vendrá la segunda parte del plan, luego de estas confidencias. Muchos han afirmado que están preparando al mundo para un gran evento, donde ocurrirá un suceso sorpresivo de gran impacto, en el cual millones de personas desaparecerán del mundo, y esto lo estarán atribuyendo a una invasión extraterrestre.

El hecho de oficializar los avistamientos y declarar que existen naves en poder del gobierno ha desatado el planteamiento de cientos de teorías e hipótesis que van desde conspiraciones políticas, castigo divino o invasiones alienígenas.

Lo que sí es una realidad es que estos seres han estado aquí desde siempre, hablando de la presencia de seres extraordinarios, “dioses”, ángeles o demonios, extraterrestres o como quiera llamarlos, han interactuado con las civilizaciones más antiguas de la humanidad y, aunque en un momento de la historia dejaron de hacerlo, ahora seguramente podría surgir el desenlace de esta vieja historia.