Contradicciones

Las posturas de Estados Unidos sobre un cese al fuego en Ucrania y las elecciones en Honduras son contradictorias.

El pasado viernes 28 surgieron dos declaraciones de la Casa Blanca que, no solo han generado polémica, sino que podrían tener efectos adversos en el mediano y largo plazo. En la misma línea de generar incertidumbre política y económica, el presidente de Estados Unidos declaró primero estar considerando los territorios ocupados por Rusia en Ucrania oficialmente como rusos. Estos territorios son Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporiyia, más la península de Crimea, que está anexada a Rusia desde el 2014. Los territorios se extienden por todo el extremo oriental del país y por toda la costa del mar de Azov, que quedaría bajo control ruso también. Estamos hablando de un poco más del 20% del territorio de Ucrania ocupado militarmente por Rusia que podría ser anexado si Estados Unidos decide reconocer el mismo como ruso.



Esta declaración se da en el marco de una propuesta de 28 puntos presentada por Estados Unidos y que Rusia ha apoyado, sin que la misma haya contado con la participación de Ucrania ni de la Unión Europea, dos actores claramente afectados por el conflicto y a quienes el plan les asigna roles específicos. Este plan es claramente favorable a Rusia, y toda la semana pasada hubo reportes de que la proyectiva del mismo fue hecha por Rusia y que Estados Unidos la aceptó como una garantía de cese al fuego. Lo que es cierto es que la misma sería, primero, un premio al agresor, al reconocer como propios territorios invadidos; segundo, un cese al fuego sería solamente algo temporal. Recordemos que Putin ha visto cinco diferentes presidentes de Estados Unidos pasar, y como se ven las cosas, Trump no será el último. Tercero, de lograrse un acuerdo favorable a Rusia, los países del Cáucaso, Moldavia, Kazajistán, los países bálticos, Finlandia y Polonia están en alerta, considerando que después de Ucrania siguen ellos. Por último, la aprobación de este plan sería un incentivo para otros países a nivel mundial de que la fuerza es una opción viable para ocupar territorios. La contradicción es que Estados Unidos lograría un cese al fuego transitorio hoy, pero daría lugar a nuevas guerras en el futuro.

Hoy sabremos qué tanto influirá Washington en Honduras.



La otra noticia polémica y aún más contradictoria fue el apoyo que Donald Trump mandó al candidato Nasry Tito Asfura, que protagoniza su campaña electoral como “Papi, a la Orden”, en Honduras. El día de hoy se celebran elecciones generales en el vecino país, en una carrera que tiene a Asfura, del partido Nacional, compitiendo contra Salvador Nasralla, del partido Liberal, y la oficialista Rixi Moncada. Trump advirtió de que Asfura es el hombre que “defiende la democracia” y que juntos “lucharían contra los narco-comunistas”. Luego de esto ofreció indultar al expresidente, también del partido Nacional, Juan Orlando Hernández (JOH), como una especie de incentivo para Asfura y sus seguidores.



Recordemos que JOH está en la cárcel en Estados Unidos, acusado de conspirar para trasladar aproximadamente 500 toneladas de cocaína a ese país. Reportes de inteligencia lo vinculan también a la organización de las tres caravanas de migrantes que salieron de Honduras a pie, con ruta a Estados Unidos. También, de forma fraudulenta, modificó la Constitución de su país en el 2015, para reelegirse presidente; también, con fraude, en 2017. En otras palabras, fue un presidente narcotraficante que permitió y posiblemente promovió la migración irregular y debilitó la democracia en su país quien ahora puede ser premiado por haber hecho todo lo contrario a lo que Estados Unidos promueve. Hoy sabremos qué tanto influirá Washington en Honduras, y queda claro que hará lo mismo en otras elecciones aquí en la región. ¡Feliz domingo!