Convierte tu pasión en exitoso emprendimiento

Descubrir nuestro propósito, aprovechar nuestros talentos y enfocarnos en lo que nos apasiona es a lo que yo he llamado la travesía del emprendimiento. Yo descubrí mi pasión y es ayudar a los emprendedores en su travesía. Soy un soñador que, a fuerza de aprendizaje y experiencia, ha logrado perfeccionarse para asesorar exitosamente a juntas directivas y ejecutivos de empresas que marcan el ritmo de los negocios en Latinoamérica. En estos procesos, he tenido la oportunidad de escuchar comentarios como este: “Julio, ¡cómo hubiera querido dedicarme a lo que me gustaba, pero tenía que encontrar una profesión que me diera de comer!”

¿Será posible lograr ese sueño de dedicarnos a lo que realmente nos apasiona porque lo hemos convertido en una actividad rentable? La respuesta en corto es sí, aunque, por supuesto, hay muchas variables a tomar en cuenta, pero es posible lograrlo si somos perseverantes. Soy padre de familia y mi anhelo más grande es apoyar a mis hijos en su proceso de hacer tres descubrimientos para que logren plenitud en su vida: 1. Lo que les apasiona; 2. Sus dones y talentos; 3. La necesidad o el reto que ven en el mundo y pueden solucionar con esos talentos y pasión.

¿Qué estás haciendo hoy por descubrir tu propósito y dedicarte a lo que te apasiona? Julio Zelaya

Si lo que te apasiona es la música y tienes talento para ello, te aseguro que resolverás el reto de deleitar al mundo con una trascendente expresión de arte. Claro que no será fácil, te aseguro que muchos te dirán: “¡Te morirás de hambre si te dedicas a la música!”. Incluso tus seres queridos buscarán desanimarte porque te aman y desean tu bien, pero si es lo que realmente te apasiona, todo sacrificio y esfuerzo valdrá la pena. Paul McCartney puede decirte que así fue para él, también pueden decírtelo Fredy Mercury, Andrea Bocelli, Elvis Presley y Ricardo Arjona, por mencionarte solo algunas leyendas que marcaron hitos históricos en la música pero que tuvieron que superar enormes dificultades al inicio de su carrera. No la tuvieron fácil; como todos nosotros, lucharon contra viento y marea, pero lo lograron, porque tomaron la decisión de dedicarse a lo que hacía latir su corazón.

Claves del éxito: Me gusta decir que la vida es como un rompecabezas. Todos tenemos las piezas para armar el nuestro, pero debemos encontrar esas piezas y hacerlas encajar. ¿Te doy una clave? Cuando ya tengas claro el rumbo de tu pasión y cómo desarrollar el potencial de tus talentos, sé estratégico en identificar oportunidades. Nada en la vida sucede por casualidad. Esa persona que conociste, ese evento al que asististe, ese curso al que te inscribiste, incluso esa dificultad que enfrentaste, todo funciona a tu favor cuando estás concentrado en lograr lo que te propones. Además, cuando nos enfocamos en encontrar espacios para ofrecer nuestros talentos, las puertas se van abriendo.

Aprende a ver la vida con ojos de abundancia, es decir, concéntrate en lo que tienes para ofrecer, más que en aquello que te hace falta. Cuando percibimos el mundo como un espacio donde podemos sembrar para cosechar, todo va encajando. Por supuesto que se requiere mucho trabajo disciplinado y constante para ver resultados, pero te garantizo que vale la pena.

Eric Yuan, fundador de Zoom, ahora es millonario, aunque su camino al éxito no fue sencillo. La pasión por conectar a las personas surgió de su propia experiencia de lejanía con alguien que amaba. ¡Viajaba diez horas para ver a su novia! Esa nostalgia y el agotamiento lo inspiraron a desarrollar una aplicación que acortara distancias de forma eficiente.

Busca la simplicidad y la pasión para encontrar y conectar esas piezas que dan forma al rompecabezas de tu emprendimiento. ¿Qué estás haciendo hoy por descubrir tu propósito y dedicarte a lo que te apasiona?