Escenario de vida

Cuando hay manejo y prevención, hay control de incendios

Es crucial apoyar la iniciativa de ley 6378, actualmente en manos del Congreso de la República.

Muchos de mis lectores saben que, cuando hay manejo forestal responsable, los incendios se reducen. Así lo demuestra año con año la Asociación de Comunidades Forestales de Petén (Acofop), que protege activamente sus áreas durante la temporada seca. Las imágenes satelitales lo comprueban: dentro de la Reserva de la Biósfera Maya, las únicas zonas libres de incendios son aquellas manejadas por los concesionarios forestales.

Se necesitan brigadas permanentes de bomberos forestales trabajando todo el año.

Lamentablemente, cuando el gobierno de Alfonso Portillo eliminó el presupuesto del Sipecif —entidad encargada de la prevención y control de incendios forestales—, se desmanteló una estructura clave para enfrentar esta amenaza. En su lugar, se delegó la responsabilidad a Conred, pero esta institución está diseñada para atender emergencias, no para prevenirlas. Aún hoy, hay quienes creen que basta con actuar durante la temporada de incendios, sin entender que la prevención debe ser permanente.

Si seguimos solo apagando fuegos, llegará el día en que ya no existan nuestros recursos naturales. Por eso es crucial apoyar la iniciativa de ley 6378, actualmente en manos del Congreso de la República. Esta ley busca establecer mecanismos integrales y sostenibles para prevenir y controlar los incendios forestales, más allá de simples reacciones ante la emergencia.

Consultando con el gerente de Inab, Bruno Arias, me comentó que es una buena ley, ya que el fin que persigue es el adecuado para el país y reiteró que es un compromiso de país. Mencionó que esta propuesta está enfocada en que todos aportemos desde el ángulo que nos toca. En el tema educativo, dice que el Inab juega un papel importante, pero que además necesitamos de un equipo multidisciplinario e institucional que prevenga y combata los incendios. “Esta iniciativa de ley fortalece lo que estaba debilitado en el Sipefic”. Sin embargo, Bruno me explica que, si el presupuesto es débil, se acude a otras instituciones que muchas veces no tienen los rubros para dedicarlos al tema de incendios.

No podemos dejarle toda la responsabilidad al Inab, al Conap o a la iniciativa privada. Se necesitan brigadas permanentes de bomberos forestales trabajando todo el año, así como una ciudadanía educada y comprometida que actúe con responsabilidad durante la quema de rozas y denuncie a los incendiarios que destruyen bosques para luego invadirlos.

Hasta la fecha, los incendios han consumido 19,423 hectáreas de bosque y dos mil 613 hectáreas adicionales en zonas no forestales, en lugares como La Libertad, San Andrés (Petén), Raxruhá (Alta Verapaz), Gualán y Río Hondo (Zacapa), y San Agustín Acasaguastlán (El Progreso). Aunque se han logrado apagar mil 382 incendios, aún permanecen activos dos, en San Andrés, Petén, y Tucurú, Zacapa.

Frente a esta realidad, surge la propuesta de crear la Conacif, entidad que coordinaría los esfuerzos nacionales en prevención y control de incendios forestales. Esta propuesta legislativa establece una estructura clara, con funciones definidas para cada entidad y fuentes de financiamiento. Además, contempla mecanismos de reducción, mitigación y compensación de emisiones, así como los convenios internacionales en materia de cambio climático.

El Ministerio de Finanzas Públicas deberá realizar las modificaciones necesarias al Presupuesto General para asignar, por única vez, Q250 millones a la Conacif. Estos recursos se destinarán a la contratación de personal, adquisición de equipo, vehículos, herramientas y suministros, tanto a nivel nacional como regional y departamental.

Les recuerdo que solo una Guatemala tenemos. Protejamos sus recursos naturales únicos en el mundo. No la destruyamos. Reporte cualquier incendio al teléfono 119.