Construyendo ideas

Cuando la fe entra al salón del poder

La fe auténtica sigue teniendo una capacidad que pocas instituciones logran generar.

Durante años se ha repetido una idea casi como una sentencia: que las nuevas generaciones ya no buscan referentes espirituales, que la fe perdió espacio frente al entretenimiento y que los grandes íconos culturales serían ahora quienes marcarían el rumbo de una época.

La dignidad existe antes de cualquier estructura política porque pertenece a la condición misma del ser humano.

Pero entonces ocurre algo que obliga a replantear esa narrativa.

Mientras muchos daban por hecho que la conversación pública de la juventud giraría únicamente alrededor de tendencias, consumo inmediato y figuras del espectáculo, apareció una escena distinta.

La reciente visita del Papa León a Madrid y Barcelona volvió a poner sobre la mesa preguntas que parecían haber quedado relegadas: el sentido de la vida, la dignidad humana y el valor irrepetible de cada persona.

Y eso merece detenernos un momento.

Porque no fue una visita construida sobre promesas electorales, indicadores económicos o discursos de gestión pública. En uno de los momentos más comentados del viaje, frente al Congreso de los Diputados de España, en una intervención inédita para un pontífice ante ese órgano, el Papa decidió hablar de principios. De aquello que permanece cuando cambian los gobiernos, las modas y las mayorías.

Y lanzó una frase que probablemente trascendió mucho más allá del ámbito religioso:

“La defensa de la vida humana no es una cuestión parcial ni un interés confesional: es una meta de civilización”.

En tiempos donde pareciera que toda discusión termina reducida a preferencias personales o consensos temporales, escuchar esa afirmación frente al poder político fue recordar que todavía existen principios que aspiran a ser universales.

El mensaje continuó con una idea igualmente contundente: que toda vida humana debe ser reconocida y custodiada desde su concepción hasta su ocaso natural.

Más allá de que algunos compartan o no esa visión, vale la pena detenerse en el fondo del planteamiento.

Vivimos en una época donde cada vez es más común medir el valor de una persona por su productividad, por su autonomía, por su capacidad económica o incluso por la etapa de vida en la que se encuentra. Se habla mucho de derechos, pero menos del fundamento que los sostiene.

Y sin ese fundamento, los derechos terminan dependiendo de consensos pasajeros.

La dignidad humana no nace del reconocimiento del Estado ni de una mayoría parlamentaria. Tampoco depende de la utilidad social o del momento histórico. La dignidad existe antes de cualquier estructura política porque pertenece a la condición misma del ser humano.

Porque cuando una sociedad empieza a clasificar el valor de las vidas, deja de hablar de dignidad y comienza a hablar de categorías.

Y ahí apareció otra enseñanza poderosa de esta visita: el impacto del testimonio.

La fe auténtica sigue teniendo una capacidad que pocas instituciones logran generar: inspirar servicio, producir esperanza, fortalecer comunidades y recordar que el ser humano necesita algo más que bienestar material para construir una vida plena.

Quizá el mensaje más inesperado de estos días no fue que una figura religiosa convocara multitudes.

Fue descubrir que todavía hay miles de jóvenes y ciudadanos buscando algo más profundo que el siguiente espectáculo.

Y quizá ese fue el mensaje más incómodo, y más necesario, de esta visita: que el verdadero progreso no consiste en decidir quién merece vivir con dignidad, sino en recordar que la dignidad nunca estuvo a votación.