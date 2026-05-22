Imagen es percepción

Cuando los cuatro jinetes dejan de ser una visión

Lo inquietante de los cuatro jinetes no es lo que anuncian, es la sensación de que ya comenzaron a cabalgar.

El libro del Apocalipsis describe una visión que durante 20 siglos fue leída como símbolo y advertencia. Cuatro jinetes que salen uno a uno a medida que se rompen los sellos de un pergamino sagrado. Juntos representan el colapso del orden humano. Durante generaciones, el mundo moderno se permitió tratarlos como metáfora lejana, pero hoy parecen estar a la vuelta de la esquina.

Los jinetes del Apocalipsis no asustan por su simbolismo, sino por lo mucho que se parecen al mundo que hemos construido.

El primer jinete aparece montando un caballo blanco. Lleva arco y corona. Representa el surgimiento de un falso salvador, una figura capaz de seducir al mundo prometiendo paz mientras concentra poder. El Anticristo no llegaría destruyendo ciudades, sino ofreciendo soluciones. Orden en medio del caos. Y el mundo actual parece estar preparando exactamente ese escenario, inteligencia artificial, vigilancia masiva, monedas digitales, manipulación informativa y sociedades dispuestas a entregar libertad a cambio de estabilidad. A lo largo de la historia siempre han existido candidatos a ocupar ese rol, líderes carismáticos convertidos casi en figuras mesiánicas por millones de personas. Hoy hay al menos dos figuras muy fuertes, y el elegido podría revelarse muy pronto como ese líder mundial.

El segundo jinete cabalga un caballo rojo. Su significado es que viene a quitar la paz de la tierra. Basta mirar el mapa. Ucrania sangra. Gaza arde. El Indo-Pacífico se tensa con una frialdad que los diplomáticos llaman estrategia y que en otro lenguaje se llamaría cuenta regresiva. Las potencias nucleares han exhibido sus arsenales como quien recuerda, casualmente, que los tiene. La paz no era la norma; era un paréntesis.

El tercer jinete llega en un caballo negro sosteniendo una balanza, imagen clásica del hambre y la escasez. La inflación global, las cadenas de suministro fracturadas, las crisis alimentarias que se multiplican. El hambre que muchos creían confinada a geografías lejanas comenzó a asomarse en países que se consideraban blindados.

El cuarto jinete monta un caballo amarillo, color de enfermedad y muerte. El texto bíblico lo llama por su nombre, Muerte. El covid-19 demostró cuán frágil era la fachada de nuestra modernidad. Ahora el caballo amarillo vuelve a moverse, hay un brote activo de ébola en África, hantavirus y otros nuevos virus que circulan sin nombre todavía. Los sistemas de vigilancia sanitaria global muestran grietas que nadie ha reparado.

Y entonces, como si el guion necesitara un último giro, el Gobierno de Estados Unidos comenzó a desclasificar archivos sobre fenómenos aéreos no identificados. Testimonios de pilotos militares, audiencias del Congreso, evidencia clasificada durante décadas. En ese contexto que el mundo no termina de procesar, el vicepresidente J. D. Vance declaró, sin titubear, que esos seres no son extraterrestres sino demonios. No una metáfora. Una afirmación teológica pronunciada desde el segundo cargo más poderoso del planeta. ¿Será esto una preparación para una gran revelación espiritual?

Lo que hace única a esta época no es que el mal exista. Siempre ha existido. Pero ahora los cuatro jinetes cabalgan al mismo tiempo. La guerra alimenta el hambre. El hambre alimenta la desesperación. La desesperación alimenta al falso salvador. Y sobre ese escenario se proyecta la sombra de lo desconocido, enmarcada en el lenguaje más antiguo del miedo humano.

El Apocalipsis no comienza con fuego cayendo del cielo, sino cuando una sociedad se acostumbra al caos, a la violencia, al hambre y al miedo. Comienza cuando la maldad deja de escandalizar y el ruido del día reemplaza las preguntas verdaderamente importantes. Los jinetes no necesitan ser invocados. Avanzan solos, mientras la humanidad, poco a poco, les abre el camino.