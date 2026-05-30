Con otra mirada

Cultura, educación y libros

La cultura, creación humana y concepto más amplio, es el conjunto de valores, creencias, objetos materiales e inmateriales, religión y costumbres de una determinada sociedad.

La educación en Guatemala ocupa uno de los últimos puestos en las prioridades del Estado. Ese hecho contrasta con la diversidad cultural del país, con sus 25 idiomas; 22 de descendencia maya, garífuna, xinca y el español, como idioma oficial. La cultura, creación humana y concepto más amplio, es el conjunto de valores, creencias, objetos materiales e inmateriales, religión y costumbres de una determinada sociedad que permite al hombre identificarse con sus semejantes y así, considerarse miembro de un conglomerado. Es decir, la esencia de lo que nos identifica como nación… Idea aparentemente difícil de comprender para quienes detentan el poder.

Situación prevaleciente que, con el desgobierno en manos de los “dueños de la finca”, creó el nudo gordiano.

Pertenezco a la generación formada según valores de la cristiandad, principios humanos derivados de la ilustración y, en el ámbito del civismo, soy hijo de la Revolución de octubre de 1944. Por lo que, en su componente política, marcado por los 36 años de guerra interna derivados del Golpe de Estado de 1954, auspiciado por la CIA a instancias y beneficio de la UFCO. Influyente empresa que a lo largo y ancho de América Latina forjó “repúblicas bananeras”, en su calidad del más grande terrateniente, después de la independencia colonial, cuando se intentó crear nuevas repúblicas en tanto un nuevo imperio se gestaba al norte, que la conquistaría de nuevo, pero de otra manera, a fines del S. XIX.

De esa extraña mezcla conocida como mestizaje, donde los pueblos originarios y su cultura fueron marginados, discriminados e invisibilizados, surgió la clase dominante sustentada en la tenencia de la tierra, la esclavitud, la limitación a la educación y el poder de las armas. Situación prevaleciente que, con el desgobierno en manos de los “dueños de la finca”, creó el nudo gordiano que nos ata y que no hemos sabido deshacer pese a los intentos de 1944, los 36 años de guerra referidos y el alegrón de 2023; por el simple hecho que los nudos gordianos no se desatan. El conocido y célebre tajo, no puede ser otro que la educación y la lectura; y políticas de Estado que formen ciudadanos conscientes de sus derechos y obligaciones, que sepan elegir dirigentes preparados y capaces; no políticos carroñeros.

Ha habido otros afanes que no llegaron a incidir ante las perversas decisiones oficiales por mantener la educación por los suelos. Menciono algunos que nadan a contracorriente: 1. La actual ministra de Educación trata de poner en orden aquel coto de caza en manos de sindicalistas inútiles, mal educados y sinvergüenzas. 2. La Gremial de Editores de Guatemala que en 2000 creó la Feria Internacional del Libro en Guatemala —FILGUA— que se celebra en la ciudad de Guatemala y, en 2023, la Feria Libro al Viento, proyectada al territorio nacional. 3. La Asociación Zacapaneca de Contadores de Cuentos y Anécdotas —AZCCA—, que durante su actual administración ha publicado libros, enalteciendo a autores locales, dando a conocer la riqueza literaria y la tradicional oralidad del oriente del país.

Semanas atrás, AZCCA entregó a sus autores 4 nuevas publicaciones: Cuentos de la muerte que ronda, de Jorge F. Pinto Marín, Chiquimula de la prehistoria a la Colonia, de Víctor Hugo Lobos Mendoza; Soles y Lunas, de Vilma Elizabeth Sánchez y La palabra pintada, de Hugo Gutiérrez.

Destaco las últimas dos, Soles y Lunas, poemas de Vilma Sánchez y La palabra pintada, 35 reseñas de pintores y textos literarios de Hugo Gutiérrez, que ayer fueron presentadas en el Centro Cultural Efraín Recinos, de Quetzaltenango, territorio de Q’uma’r Ka’aj, antigua capital del reino k’iche’ de donde salió el gran señor Tekum, para enfrentar a Pedro de Alvarado en 1524.