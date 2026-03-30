Pluma invitada

De alfileres a algoritmos: lo que Adam Smith nos enseñó hace 250 años, aplicado a la era de la IA

La fábrica de alfileres del siglo XXI funciona con algoritmos y cabe en un teléfono.

En marzo de 1776, un profesor escocés publicó un libro que cambiaría la historia. Adam Smith presentó La riqueza de las naciones el mismo año en que James Watt desplegó su máquina de vapor y las colonias de lo que hoy es Estados Unidos declararon su independencia. No fue coincidencia: el mundo estaba en un punto de inflexión. Hoy, 250 años después, estamos en otro.



Smith abrió su obra con un ejemplo sencillo pero revolucionario: una fábrica de alfileres. Un artesano trabajando solo apenas producía un alfiler al día. Pero diez trabajadores, dividiendo las tareas —estirar el alambre, cortarlo, afilar la punta, colocar la cabeza—, producían 48,000. La lección: que la especialización y la cooperación voluntaria multiplican la riqueza de formas que ningún planificador central podría diseñar.



De los alfileres a los algoritmos: esa misma lógica está operando hoy a una escala que Smith no podía imaginar. La inteligencia artificial (IA) es, en esencia, una nueva división del trabajo: ya no solo entre personas, sino entre humanos y tecnología avanzada. Un emprendedor guatemalteco con acceso a herramientas de IA puede hoy investigar mercados, generar contenido, analizar datos, diseñar productos y atender clientes con capacidades que hace cinco años requerían un equipo de 20 personas. Según McKinsey, la IA generativa podría aportar entre US$4 mil millones y US$6.5 mil millones anuales a la economía guatemalteca. La pregunta es: ¿estamos listos para capturar esa oportunidad?



Aquí es donde Smith sigue siendo maestro. Él entendió que la riqueza no se decreta desde un palacio de gobierno; emerge del ingenio de millones de individuos libres persiguiendo sus propios fines. Lo que Hayek llamaría después “orden espontáneo” es exactamente lo que vemos hoy en el ecosistema de IA: nadie planificó que un joven en Quetzaltenango pudiera competir con una agencia en Nueva York, pero la tecnología lo está haciendo posible.

En vez de debatir si debemos ser más especialistas o más generalistas, debemos enfocarnos en combinar la potencia de la IA con la profundidad de lo humano.



¿Qué cambia entonces? Si la IA democratiza capacidades que antes requerían grandes equipos y presupuestos, esta podría ser la mayor oportunidad para economías emergentes como la nuestra. Guatemala tiene lo que más importa: una población joven, hambrienta de oportunidades y con la creatividad que da el haber resuelto problemas con recursos limitados toda la vida. Lo que necesitamos es libertad para emprender dentro de un marco de certeza jurídica.



Smith nos deja otra lección que merece la pena resaltar. Antes de escribir sobre mercados, escribió La teoría de los sentimientos morales, donde argumentó que los seres humanos tenemos una capacidad única de ponernos en el lugar del otro, de imaginar lo que siente, de ejercer juicio moral, de construir confianza.



En la era de la IA, las habilidades más humanas —el juicio ético, la creatividad, la capacidad de conectar con otros— se convierten en la esencia de lo que denomino el curated human touch —ese toque humano seleccionado, refinado, con propósito. En vez de debatir si debemos ser más especialistas o más generalistas, debemos enfocarnos en combinar la potencia de la inteligencia artificial con la profundidad de lo humano.



Doscientos cincuenta años después, el mensaje de Adam Smith es más vigente que nunca: confiemos en la libertad, en el ingenio individual, en el poder de la cooperación voluntaria. La fábrica de alfileres del siglo XXI funciona con algoritmos y cabe en un teléfono. Y Guatemala tiene la oportunidad de ser protagonista de esta nueva revolución.