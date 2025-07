Registro akásico

De dragones a drones

Falta de regulación aeronáutica frente a amenazas presentes

Una aeronave es una máquina autosustentable en la atmósfera con capacidad de carga, según el artículo 39 de la Ley de Aviación Civil, decreto 93-2000 del Congreso. Al final de la ley, también se regula a los globos y dirigibles, no se considera a misiles civiles o fuegos artificiales, solo regulados como especie estancada, decreto 123-85 del Congreso. Un dron se define como aeronave pilotada a distancia. No se considera a las aeronaves autodirigidas por inteligencia artificial. Actualmente, se puede instruir al sistema de cómputo la realización de una tarea, como destruir un objetivo. Los blancos que cumplan las definiciones serán atacados. El dron viaja, no se comunica con nadie; eso significa que no es pilotado a distancia. Luego encuentra al blanco y no importa dónde se halle, cumplirá su misión. En el futuro, al aumentar la miniaturización y memoria de mecatrónica, seguramente podrá, con georreferenciación, reconocer fronteras y no traspasarlas.

La modernización de la defensa necesita de equipamiento tecnológico, no solo más efectivos.

El gobernador del Estado Libre y Soberano de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar, creó una Nueva Guardia Estatal. Se integra por cuerpos: una Fuerza Ciudadana; otra para caminos, una de turismo, la llamada Estatal Procesal, la Estatal Complementaria, una Vial Preventiva, una Guardia Operativa, así como una Estatal Cibernética, y llama la atención la Guardia Estatal Fronteriza. Todos los oficiales serán formados en la Universidad de Seguridad Pública.

Posee dos unidades móviles para actuar como centros de dirección operativa, llamados Kanan. Se trata de unos contenedores blindados que pueden trasladarse por camiones o tráileres. Se menciona el hecho porque adquirió una flotilla de drones artillados con fusiles, dirigidos por sistemas informáticos con visión para ubicar objetivo y transmisión de operación. Existe un equipamiento especial con vehículos tácticos blindados VTL, que recientemente invadieron el territorio nacional, acusando a la PNC guatemalteca de ser cómplice de los carteles mexicanos de la droga.

El indiscutible respeto a la soberanía de sus vecinos por parte de México deja fuera de consideración que pueda haber una incursión de drones armados al país. Las unidades de coordinación operativa equipadas con sistemas electrónicos de primera controlarán las operaciones a distancia. Pero queda el problema del fallo electrónico y de programas autónomos de inteligencia artificial, cuando los aparatos carezcan del pilotaje a distancia. También puede ocurrir la irrupción de los narcotraficantes con esos aparatos, pues se ha demostrado la fabricación artesanal de transportes blindados y, en especial, el uso de drones comerciales modificados por los delincuentes.

Mientras tanto, el Ejército Nacional muestra su control fronterizo a través de escuadras, marchando con el agua a la cintura, apuntando sus fusiles contra las plantas y con bonitas boinas. Está lejos de un ejército moderno, basado en la nueva tecnología de guerra, comunicaciones seguras y doctrina adecuada. Algunos señalan baja observación estricta de su legislación. Seguramente se superará la situación actual.

Además, en el Congreso, la legislación debiese regular las naves tripuladas a distancia o drones. También se debiera definir el derecho soberano de forzar aterrizaje y, eventualmente, derribo de aeronaves extranjeras. ¿Cuántos equipos existen para interceptación electrónica de drones y obligar su aterrizaje? En torno a la seguridad cibernética militar, sin consideración de la civil. ¿Cuántos oficiales conforman la unidad y cuál es su equipamiento? Son secretos militares; confiemos en el profesionalismo del Estado Mayor y el alto mando.