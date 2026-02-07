Con otra mirada

De fuente de identidad a objeto de transa

Ante el ensordecedor silencio de Unesco, dudo que haya reacción.

El Ministerio de Cultura y Deportes absorbió las instituciones de promoción y protección de la cultura creadas por la Revolución de Oct1944. La Antigua Guatemala —LaAG— quedó protegida en 1969, fortaleciendo su carácter habitacional, cultural y turístico con el que acentuó el valor identitario nacional. Medio siglo después, ya revalorizada, es fuente de todo tipo de transa de particulares, oficiales y de quien la quiera explotar.

Cierto, alegato torpe y rebuscado; pero así está funcionando el Organismo Judicial en Guatemala.

El Museo de Armas de Santiago de Guatemala, fundado por el Instituto de Antropología e Historia, a iniciativa de David Vela en 1956, entró en vigor el 2En1957. Consta de pinturas, esculturas, cerámica, heráldica, cañones, espadas y mosquetes españoles del período de la conquista, así como lanzas, macanas y puntas de flecha de obsidiana usadas por los indígenas. Ocupó el patio y las instalaciones de la antigua cárcel, en el Palacio del Ayuntamiento. Permaneció en ese lugar hasta 2011, cuando el Ministerio de Cultura y Deportes decidió trasladarlo al Real Palacio.

El Museo del Libro Antiguo fue producto de aquel auge y la iniciativa de los intelectuales David Vela Salvatierra y Rigoberto Bran Azmitia, quienes contaron con el apoyo de antigüeños que donaron algunas obras. En su afán por agilizar el proceso, compraron la casa No. 6, en el Portal del Ayuntamiento, inscribiéndola en el Registro de la Propiedad Inmueble. En esa casa funcionó la primera imprenta que llegó a Santiago de Guatemala en 1660. El museo se inauguró el 16Mzo1956. Donaron la propiedad al Estado, pero hasta donde sé, fue hasta el presente siglo que se registró a cargo del Ministerio de Cultura y Deportes.

Durante el pasado gobierno, Cultura y Deportes, contraviniendo su misión de conservar el patrimonio cultural de la Nación, con la intención de entregar la antigua casa de la Imprenta al Ministerio Público, desmontó de prisa y sin cuidado cerca de 2,500 documentos bibliográficos. Entre esos, los primeros libros impresos en Guatemala. Ese acervo fue trasladado en cajas de cartón a algún lugar en el Real Palacio, donde funciona al Museo Nacional de Arte de Guatemala —Munag—.

Hace apenas 41 días, el Ministerio Público inició una acción irregular, absurda e ilegal con un operativo para desalojar el Museo de Arte Colonial. Entidad cultural fundada en 1936 por un grupo de vecinos e instalada en el antiguo edificio de la Universidad de San Carlos, a oferta de su propietario, la Municipalidad de LaAG. Su usufructo quedó legalizado por un convenio por 25 años que vence en 2032. El objetivo de la operación fue entregar el edificio vacío a la Municipalidad. Para eso, se respaldó en la cláusula del convenio de usufructo que especifica que el edificio será destinado exclusivamente para museo y actividades culturales; al ya no haber piezas museográficas, la municipalidad automáticamente recuperará el edificio y dispondrá de él a su libre albedrío.

Cierto, alegato torpe y rebuscado; pero así está funcionando el Organismo Judicial en Guatemala.

Tales desatinos se suman a la Denuncia sobre el Deterioro de LaAG presentada en 2010, a Unesco y Ministerio de Cultura y Deportes, por las asociaciones Salvemos Antigua y Diego de Porres. Denuncia que evidencia la constante desaparición de los valores por los que Unesco la incluyó en la lista del Patrimonio Mundial en 1979.

Así las cosas, deterioro continuo más la pérdida de tres museos en el lapso de 14 años, LaAG pasó de ser fuente de identidad cultural, a ser sujeto de transas que la colocan a un paso de la lista de Patrimonio Mundial en peligro… Aunque, ante el ensordecedor silencio de Unesco, dudo que haya reacción.