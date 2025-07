Si me permite

Debemos actuar sabiendo que seremos evaluados

El comportamiento es determinante para que uno sea aceptado en las relaciones formales.

“Si queremos entender a una persona, no escuchemos sus palabras, observemos su comportamiento”. Albert Einstein

Sin lugar a dudas, hay muchas cosas en la vida en las cuales podemos decidir qué hacer y cuándo hacerlo, porque como individuos tenemos una vida que es privada y solo a nosotros nos toca decidir, pero hay otras cosas que, por ser parte de una sociedad, no podemos tener la discrecionalidad de hacer las cosas como a nosotros nos parece, sino que la sociedad tiene patrones y normas, las cuales debemos aceptar y someternos a ellas.

Entendiendo que no estamos absolutamente solos, debemos ser cuidadosos de todos nuestros actos.

Es natural que iniciamos nuestra vida sin estar conscientes de nuestro mundo y de lo que nos rodea, pero como el tiempo va avanzando y vamos creciendo tomamos consciencia de nuestro entorno, y en la medida que nos han educado vamos asimilando las normas y las costumbres de tal modo que llegan a ser parte nuestra y finalmente nos dan una identidad.

Por esa sencilla razón, en cada cosa que hacemos o decimos estamos siendo evaluados, y en ningún momento podemos justificar lo actuado si no es acorde al entorno en el cual estamos viviendo.

Probablemente, nos puede crear mayores problemas cuando queremos de algún modo justificar nuestro proceder, porque al querer hacerlo, lo único que alcanzamos es estar más aislados del resto de la gente que nos rodea. Pero cuando nos damos cuenta de la necesidad de integramos, procedemos a hacer los ajustes necesarios en nuestro comportamiento para poder ser aceptados con naturalidad.

Es probable que algunos de nosotros nos hayamos encontrado con personas que, en algún momento de sus relaciones, por el modo en el cual se han desempeñado toda la vida, han hecho el intento de imponerse, sea en su comportamiento o bien en alguna opinión expresada. Lo más probable, la mayoría que las rodea, si no logra persuadirlas de su error, termina alejándose de ellas porque no comparte esa manera de ser.

Por esta simple razón de tener que vivir relacionándonos con los que nos rodean desde muy pequeños, nuestros mayores nos instruyen y corrigen para que podamos no simplemente convivir armónicamente, sino que a través de los años podamos ampliar nuestro círculo de relaciones y alcanzar las metas que nos trazamos con la ayuda y el apoyo de los que están más cerca de nosotros.

En muchos de los casos, es conveniente actuar de manera sabia, teniendo la calma y la debida paciencia cuando estamos iniciando alguna relación con personas nuevas, tanto en los casos de una relación social o bien cuando es de trabajo.

Probablemente hemos tenido la vivencia de algunas personas que con muy buena intención, y quizás por no saber ser cuidadosas en la primera oportunidad de la relación, terminaron perdiendo y nunca pudieron lograr lo que tenían en mente.

En los días que vivimos en la actualidad, cuando cada vez más la comunicación se está desarrollando con medios virtuales, los cuales, sin lugar a duda, nos ayudan de modo particular para poder en el mínimo tiempo lograr muchas cosas, no se nos debe olvidar que, como seres humanos, somos evaluados constantemente, lo queramos aceptar o no, por nuestro proceder, y este está estructurado en el contexto cultural y social al cual cada uno de nosotros pertenecemos y en cual nos desempeñamos. Por ello, debemos saber cómo comportarnos en él.